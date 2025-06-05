Isparta Valiliği’nden Kurban Bayramı Tatili Trafik Tedbirleri

Isparta Valiliği, yaklaşan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla şehir genelinde ve çevre illerle bağlantılı kara yollarında uygulanacak trafik tedbirlerini açıkladı. Valilik tarafından yapılan duyuruda, özellikle büyük şehirlerden diğer illere ve turizm bölgelerine yönelik araç yoğunluğunun artması beklenirken, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması hedefleniyor.

Kamyon, Çekici ve Tankerlere Geçici Kısıtlama

Valilik kararına göre, 04 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 16.00’dan, 06 Haziran 2025 Cuma günü saat 11.00’e kadar,

D-650 karayolunda , Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur illerinden Isparta sınırına kadar olan kesimlerde,

D-300 karayolunda ise Afyonkarahisar ve Isparta bağlantılarından itibaren,

kamyon, çekici ve tanker türü araçların trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek.

Ancak bozulabilir gıda maddeleri, canlı hayvan, tıbbi malzeme, posta ve akaryakıt taşıyan araçlar, öncelikle ana arterler dışındaki güzergâhlarda, zorunlu hallerde ise ana yollar üzerinde en kısa sürede geçiş yapabilecek.





Aksaklığa ve Mağduriyete İzin Verilmeyecek

Isparta Valisi Abdullah Erin imzasıyla yayımlanan kararda, alınan tedbirlerin hızla kamuoyuna duyurulması, uygulamada herhangi bir aksaklığa yol açılmaması ve vatandaş mağduriyetinin önlenmesi hususunda tüm ilgili birimlere talimat verildiği bildirildi.

Kararlara Uymayanlara Yaptırım

Belirlenen trafik tedbirlerine uymayanlara, ilgili mevzuatlar çerçevesinde idari yaptırım uygulanacağı da duyuruda yer aldı.

Karar yürürlüğe girmiş olup, Isparta il sınırları içerisindeki tüm gerçek ve tüzel kişilere tebliğ yerine geçmektedir.