Bakan Yerlikaya Açıkladı: 3 Bin Gizli Yolcu Otobüslerde Denetim Yapacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Habertürk TV’de katıldığı canlı yayında Kurban Bayramı tatili öncesi ve sonrasında alınacak trafik tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, bayram boyunca 3 bin gizli yolcunun otobüslerde denetim yapacağını duyurdu.

"Yolların Kralı Yok, Kuralı Var"

Yerlikaya, güvenli trafik kültürünün oluşturulmasının öncelikli hedefleri olduğunu belirterek, “780 bin kilometrekare Türkiye ve 470 bin kilometrekare Mavi Vatan’da tek hedefimiz huzur ve güvenlik” dedi. 2030’a kadar trafikte can kaybını yarıya indirmeyi ve 2050’de sıfır can kaybı hedeflediklerini vurgulayan Yerlikaya, denetimlerin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Kurban Bayramı Tedbirleri: 68 Bin Güvenlik Gücü Yollarda

Bakan Yerlikaya, 30 Mayıs - 11 Haziran tarihleri arasında 68 bin 829 polis ve jandarma personelinin sahada görev alacağını duyurdu. Trafik ekipleriyle birlikte 1485 mobil radar aracı da hız denetimi yapacak. Havadan helikopter ve drone denetimleriyle de trafik kontrol altında tutulacak.

3 Bin Gizli Yolcu Denetim Yapacak

Bu bayrama özel alınan önlemler kapsamında otobüslerde 3 bin gizli yolcu görevlendirilecek. Gizli yolcular, otobüs şoförlerinin trafik kurallarına uyup uymadığını, takograf kullanıp kullanmadığını denetleyip yolculuk sonunda kendilerini tanıtarak gerekli işlemleri yapacaklar.

Cezalarda Ciddi Artışlar Geliyor

Yeni düzenlemelerle birlikte trafik cezalarında ciddi artışlar öngörülüyor:

Makas atma: 90 bin TL ve 60 gün ehliyete el koyma

Çakar kullanım cezası: 138 bin TL’den başlayıp 276 bin TL’ye kadar çıkacak

Dur ihtarına uymama: 200 bin TL ve 60 gün ehliyet ile araç men cezası

Emniyet kemeri takmama: 2 bin 500 TL

Drift atma: 140 bin TL ve araç trafikten men

Motokuryeler İçin Yeni Düzenleme Geliyor

E-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte motosiklet kazalarının arttığını belirten Bakan Yerlikaya, motokurye hizmetlerinin lisanslı ve kayıtlı hale geleceğini, bu kapsamda zorunlu ekipman ve sürekli eğitim uygulaması getirileceğini duyurdu.

Yeni Radar Uygulamaları ve Şehir İçi Denetimler Artacak

Radar sayısı 1485’e çıkarılırken, özellikle şehir içi, okul ve hastane önlerinde de hız denetimleri sıklaştırılacak. Hız limitini aşan sürücülere ciddi para ve ehliyet cezaları uygulanacak.

Trafikte Caydırıcılık Ön Planda

Bakan Yerlikaya, “Bizim derdimiz ceza yazmak değil, kazaları önlemek. Bir can kaybını bile önleyebilirsek tüm bu tedbirler yerini bulmuş demektir” ifadelerini kullandı. Yeni trafik cezaları ve uygulamalarının 1 Eylül 2025 itibarıyla devreye girmesi bekleniyor.