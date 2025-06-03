Isparta'da Deprem! Isparta Sallandı

Isparta'da Deprem! Kent Saat 02:17'de Sallandı

Isparta’da gece saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 02:17'de bir deprem kaydedildi. Kısa süreli paniğe yol açan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Gelişmeler geldikçe aktaracağız…



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Isparta ve Ege'de Korkutan Deprem! 5.8'lik Sarsıntı Geceyi Salladı

Gece saatlerinde Ege Denizi açıklarında meydana gelen deprem, çevre illerle birlikte Isparta'da da hissedildi. Afad ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 2025-06-03 02:17:29'da merkez üssü Akdeniz, Marmaris (Muğla) olan 5.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Yerin 10.43 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı, başta Isparta olmak üzere çevre illerde de paniğe neden oldu.

İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı bulunmuyor. Yetkililer, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

Deprem Anı Verileri:

Tarih: 2025-06-03

Saat: 02:17:29

Büyüklük: 5.8 (Mw)

Derinlik: 10.43 km

Merkez Üssü: Akdeniz - Marmaris (Muğla)

Hissedilen Yerler: Isparta, Muğla, Denizli, Antalya ve çevresi

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz…