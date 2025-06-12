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SDÜ’lü Öğrencilerden Sevgi Evlerindeki Çocuklara Çocuk Şenliği

SDÜ’lü Öğrencilerden Sevgi Evlerindeki Çocuklara Çocuk Şenliği
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SDÜ’lü Öğrencilerden Sevgi Evlerindeki Çocuklara Çocuk Şenliği
Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, “Bir Gün Değil Her Gün Sevgi” adlı proje kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Sevgi Evleri’ndeki çocuklar için motivasyon sağlamak ve eğlenmelerini sağlamak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdi. Projede, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri Onur Can Akman, Emre Ekşi, Mert Kıpçak, Semih Akyol, Nihat Mıdık, Gurbet Kınık ve Filiz Gül yer aldı.
28 Mayıs tarihinde saat 13.00’te başlayan etkinlik, Gölcük Tabiat Parkı'nın doğal atmosferinde düzenlendi. Etkinlikte şişme oyun alanları, renkli balonlarla süslenen oyun köşeleri, geleneksel çocuk oyunları, sandalye kapmaca, voleybol, futbol ve dans etkinlikleri yer aldı. Gün boyunca süren etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlenirken, SDÜ’lü öğrenciler de onların mutluluğuna ortak oldu.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Danışmanı Prof. Dr. Pınar Göktaş, "Bugün katıldığım çocuk şenliği, yalnızca bir etkinlik değil; sevginin, emeğin ve hayal gücünün hayat bulmuş haliydi. Öğrencimin bu denli titizlikle planladığı, her ayrıntısında çocuklara dokunan bu organizasyon, bizlere umut verdi. Geleceği şekillendirecek bireylerin böyle sorumluluklar alması, bir eğitimci olarak beni hem gururlandırdı hem de duygulandırdı. Bu güzel günde emeği geçen herkese ve özellikle öğrencime gönülden teşekkür ediyorum."
Etkinliği organize eden öğrencilerden Onur Can Akman, “Çocukların yüzündeki gülümseme bizim için her şeye değer. Sınav ve okul döneminin yorgunluğunu bir nebze olsun unutturmaya çalıştık,” diyerek duygularını paylaştı.
Sevgi Evleri’nde kalan çocuklara yönelik bu tarz sosyal sorumluluk etkinliklerinin artması temenni edilirken, katılımcılar organizasyondan memnun ayrıldı.
 
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