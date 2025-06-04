Isparta'nın Vizyonuna Vizyon Katacak ''Yeni Bir...'' Proje!

ISPARTA'nın VİZYONUNA VİZYON KATACAK Şehrimizde konuşulan “Yeni bir…” proje çok yakında açıklanacak gibi duruyor. Şimdilik sır gibi saklanıyor, ama merak büyük. Detaylar için bizi takip etmeye devam edin!

