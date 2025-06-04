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Isparta'nın Vizyonuna Vizyon Katacak ''Yeni Bir...'' Proje!
Isparta'nın Vizyonuna Vizyon Katacak ''Yeni Bir...'' Proje!
ISPARTA
Tarih:
03.06.2025 19:21
G.Tarihi:
03.06.2025 19:31
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Şehrimizde konuşulan “Yeni bir…” proje çok yakında açıklanacak gibi duruyor. Şimdilik sır gibi saklanıyor, ama merak büyük. Detaylar için bizi takip etmeye devam edin!
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