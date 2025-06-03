Isparta ve Burdur için Kurban Bayramı Namaz Saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı için Türkiye genelindeki 81 ilde bayram namazı saatlerini açıkladı.Bayram sabahı camilere gitmeyi planlayan vatandaşlar için il il bayram namazı vakitleri belirlenmiş durumda.

Bazı iller için bayram namazı saatleri şu şekilde:

İstanbul: 06:08

Ankara: 05:55

İzmir: 06:22

Adana: 05:52

Bursa: 06:10

Konya: 06:01

Gaziantep: 05:44

Trabzon: 05:25

Van: 05:25

Iğdır: 05:10 (en erken)

Muğla: 06:24 (en geç)

Isparta: 06:09

Burdur: 06:10

Diğer illerin bayram namazı saatlerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sitesi olan namazvakitleri.diyanet.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.Hürriyet+1NTV+1

Bayram sabahı, belirlenen saatlerde camilere giderek bayram namazını cemaatle birlikte eda edebilirsiniz.