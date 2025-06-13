Nazmiye Demirel’in Sultanlarından Türkiye Şampiyonası’nda Final Yolu!

Isparta’nın gururu Nazmiye Demirel Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası’nda fırtına gibi esiyor. Temsilcimiz, grup maçlarında Burdur, Aydın ve Uşak takımlarını geride bırakırken, yarı finalde de zorlu rakipler Ankara 2, İzmir 2, Antalya 1 ve İzmir 1 ekiplerini mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Şampiyonadaki ilk maçında Kocaeli temsilcisiyle karşılaşan Nazmiye Demirel’in sultanları, rakibini 46-27’lik skorla rahat geçerek moral depoladı.

Okul Müdürü Yücel Kesiktaş, bugün saat 12.00’de Samsun takımıyla oynanacak kritik mücadele öncesi tüm Ispartalıları 6 Mart Spor Salonu’na davet etti. Kesiktaş, bu büyük başarıya ortak olmak ve kızlarımızı desteklemek için tüm sporseverleri tribünlerde görmek istediklerini söyledi.

Nazmiye Demirel Ortaokulu Kız Basketbol Takımı’na final yolunda başarılar diliyoruz!