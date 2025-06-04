Isparta Aşevi’nden Kurban Bayramı İçin Et Toplama Kampanyası

Isparta Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Aşevi, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahipleri için “Et Toplama Kampanyası” düzenliyor.

1990 yılından bu yana Gazi Kemal Mahallesi 1311 Sokak No:19 adresindeki hizmet binasında faaliyet gösteren Isparta Aşevi, bugün yaklaşık 1250 ihtiyaç sahibine haftanın 6 günü sıcak yemek ve ekmek ulaştırıyor. Dağıtımlar, ekip ve araçlarla mahallelerdeki dağıtım noktalarında yapılırken, yaşlı ve engelli vatandaşların yemekleri evlerine teslim ediliyor.

Kurban Etleri 3 Gün Boyunca Toplanacak

Kurban Bayramı’nın 1. gününden 3. gününe kadar, kesilmiş kurban eti bağışları 08.30 – 17.30 saatleri arasında Aşevi binasında kabul edilecek. Toplanan kurban etleri, yıl boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan sıcak yemeklerde kullanılacak.

İletişim Bilgileri

Duyuruya göre, kampanyaya katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar aşağıdaki telefon numaralarından ayrıntılı bilgi alabilir:

0246 212 10 68

0537 442 56 28

0551 433 14 12

Isparta halkına duyurulur.