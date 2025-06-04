Açık Görüş Tarihleri ve Süreleri 2025

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kurban Bayramı dolayısıyla kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların, ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla açık görüş yapmalarına imkân tanınacağını açıkladı.Bakan Tunç, "Aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Açık Görüşten Kimler Yararlanabilecek?

Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular, belirlenen tarihlerde ve esaslar doğrultusunda açık görüş imkanından faydalanabilecek.Ancak, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş ve bu cezaları infaz edilmekte olanlar açık görüş hakkından yararlanamayacak.

Açık Görüş Tarihleri ve Süreleri

Açık görüşler, her hükümlü ve tutuklunun bir kez yararlanması kaydıyla planlanmıştır.Görüşler, ceza infaz kurumlarının bulundukları bölgelere göre belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir.Yeni hizmete açılacak ceza infaz kurumlarında ise belirlenen tarihler esas alınacak, görüş günlerinin yetersiz olması durumunda Adalet Bakanlığı’ndan ek talepte bulunulacaktır.Adli suçlardan hükümlü ve tutuklular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklular için ayrı gruplar oluşturulacak, her grubun görüş günleri ve saatleri Cumhuriyet başsavcılıkları ile kurum idareleri tarafından belirlenecektir.Bu grupların aynı anda ve aynı görüş alanında bulunmamasına özen gösterilecektir.

Açık Görüş Esasları

Görüş Yapabilecek Kişiler: Hükümlü ve tutuklular, ilgili yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca belirlenen kişilerle açık görüş yapabilecektir.Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar ise yalnızca anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüşebilecektir.Görüşmek isteyen kişilerin akrabalık durumlarını nüfus idarelerinden veya konsolosluklardan alınmış resmi belgelerle kanıtlamaları gerekmektedir.

Görüş Programı: Hükümlü ve tutuklu sayısı, görüş günlerine bölünerek gruplar oluşturulacak ve her grubun görüş günü ile saati, ailelerine bildirilmek üzere tebliğ edilecektir.Program, koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılarak izdiham önlenecektir.

Güvenlik ve Kontrol:Her görüş sonrası, hükümlü ve tutuklular görevliler nezaretinde aranacak, kimlik kontrolleri yapılacak ve grup mevcudu tam olarak doğrulandıktan sonra ziyaretçiler çıkarılacaktır.

Bu uygulama, hükümlü ve tutukluların bayramı aileleriyle daha yakın bir şekilde geçirmelerine olanak tanıyacak.