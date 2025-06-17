Isparta'da Bu Yolu Kullanacak Sürücüler Dikkat!

Porsuma Köprülü Kavşağında Bakım Çalışması Başlıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 650-10 K.K. No.lu Sandıklı - Keçiborlu - Burdur yolu üzerindeki Porsuma Köprülü Kavşağı’nda bakım ve onarım çalışmaları başlıyor.

17 Haziran 2025 - 21 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında, hasarlı köprü kirişi üzerinde onarım işlemleri yapılacak.

Çalışmalar süresince bölünmüş yolun Sandıklı istikametinde trafik tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanacak. Sürücülerin trafik güvenliği açısından yol işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica edildi.

Yetkililer, bu süreçte sürücülerin dikkatli ve sabırlı olmaları gerektiğini vurguladı.