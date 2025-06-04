5 Aylık Enflasyona Göre Memur ve Emekli Maaşları Ne Kadar Artacak?

2025 yılının Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle şekillenmeye başladı.

Ocak-Mayıs dönemini kapsayan beş aylık enflasyon oranları toplamda %14,29 olarak hesaplandı. Haziran ayı verisinin eklenmesiyle kesin oran netleşecek, ancak şu anki tabloya göre memur ve emeklilerin maaş artışları büyük ölçüde belli oldu.

5 Aylık Enflasyon Verileri:

Ocak: %5,03

Şubat: %2,27

Mart: %2,46

Nisan: %3,00

Mayıs: %1,53

Toplam: %14,29

Memur ve Emekli İçin Zam Oranları:

Memur ve Memur Emeklileri: Beş aylık enflasyon farkı %8,58 oldu. Buna Temmuz’da uygulanacak %5 toplu sözleşme zammı eklenince, şimdiden %14,01 oranında maaş artışı görünüyor.

SGK ve Bağ-Kur Emeklileri: Beş aylık enflasyon oranına göre %15,10 zam hakkı oluştu.

Zamlı Maaş Örnekleri:

Beş aylık verilere göre hesaplanan bazı meslek gruplarının yeni maaşları ise şöyle:

Şube Müdürü (1/4): 44.000 TL → 50.160 TL

Öğretmen (9/1): 36.000 TL → 41.040 TL

Polis Memuru (8/1): 38.000 TL → 43.320 TL

Hemşire (9/1): 35.000 TL → 39.900 TL

Mühendis (1/4): 42.000 TL → 47.880 TL

Not: Bu hesaplamalar beş aylık enflasyon ve toplu sözleşme zammı üzerinden yapılmıştır. Kesin zam oranı, 3 Temmuz 2025’te açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte belli olacak.