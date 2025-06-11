 ISPARTA’DA YENİ BİR GİYİM MAĞAZASI AÇILDI: DETAY GİYİM! 

Adres:

İletişim:

































Isparta’da bay, bayan ve çocuk giyiminde yepyeni bir alışveriş noktası hizmete girdi. Detay Giyim, kaliteli ürünleri ve uygun fiyatlarıyla şehrin yeni gözdesi olmaya aday! Modern mağaza konsepti, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle Detay Giyim, açılışını yaptı ve tüm Isparta halkını mağazasına davet ediyor.Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim fırsatıyla; iç çamaşırından çoraba, pijamadan şorta kadar aradığınız her şeyi uygun fiyatlarla bulabilirsiniz. Hem yetişkinler hem de çocuklar için özenle seçilmiş kaliteli ürünlerle dolu raflar sizleri bekliyor.Erkek ve kadın iç giyim ürünleri, rahat ve şık pijama takımları, yaz sezonuna uygun şort modelleri, ve çocuklarınız için cıvıl cıvıl kıyafetler… Hepsi ve daha fazlası, Isparta’nın yeni alışveriş durağı Detay Giyim’de.Mağaza, ferah ve modern iç tasarımıyla da dikkat çekiyor. Üstelik açılış vesilesiyle kampanyalar ve sürpriz indirimler de sizleri bekliyor. Modayı yakından takip edenler, kaliteli ve hesaplı alışveriş yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat!Detay Giyim ailesi olarak tüm Isparta halkını mağazamıza davet ediyor, keyifli ve hesaplı alışverişin tadını birlikte çıkarmayı bekliyoruz!