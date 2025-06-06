Isparta Belediyesi’nden Bayram Boyunca Ücretsiz Otopark ve Tesis Düzenlemesi

Isparta Belediyesi, Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için sosyal tesisler ve otoparklarla ilgili düzenlemelerini duyurdu.

Belediye tarafından işletilen cadde otoparkları, arife günü dahil olmak üzere bayram boyunca ücretsiz olacak. Vatandaşlar belediyeye ait cadde üzeri otoparklardan hiçbir ücret ödemeden faydalanabilecek. Kapalı otoparklar ise bayram süresince 7/24 esasına göre açık kalacak.

Belediye sosyal tesisleri için yapılan düzenlemeye göre:

Bezirgan Sufrası ve Kirazlıdere Restoran , arife günü ile bayramın 1 ve 2’nci günleri kapalı olacak.

Atatürk Parkı ve Kirazlıtepe Kafeler de bayramın 1 ve 2’nci günleri kapalı , diğer günler ise normal hizmetine devam edecek.

Kirazlıdere Cam Seyir Terası ile Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Halı ve Kilim Müzesi de bayramın 1 ve 2’nci günleri ziyarete kapalı olacak.

Öte yandan, Isparta’nın en gözde doğal alanlarından biri olan Gölcük Tabiat Parkı, bayram tatili boyunca vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Milas Mesireliği üzerinden giriş yapılan parkın:

Ana nizamiye kapısı 08.00-22.00

Dere kapısı ise 08.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

Isparta Belediyesi yetkilileri, tüm vatandaşlara sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram dileyerek alınan önlemlere uyulması çağrısında bulundu.