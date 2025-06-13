​Sağlık Raporlarında Yeni Dönem! Bakanlık Yeni Uygulamayı Başlattı

Kimler Randevu Alabilecek?

Rapor Süreleri Uzatıldı

Kronik hastalığı olanların ilaç raporları için 9 aylık,

Engelli bireylerin raporları için ise 12 aylık yenileme takvimi belirlendi.

Randevu Süreci Nasıl İşleyecek?

Hastaneler, MHRS üzerinden 120 güne kadar ileri tarihli randevu planlaması yapabilecek.

Hastalar, randevu günü hastanedeki "MHRS Koordinasyon Birimi"ne başvuracak.

Engelli raporu için Sağlık Kurulu'na, ilaç raporu için ise ilgili branş kliniğine yönlendirilecek.

Mevcut Raporlar Geçerli Olacak Mı?

Sağlık Bakanlığı, süresi dolan engelli ve ilaç raporlarının yenilenmesi için yeni bir uygulama başlattı. 30 Haziran'da sona erecek raporlar için vatandaşlar, e-Rapor Sistemi üzerinden tespit edilerek SMS ile bilgilendirilecek. Yenileme işlemleri ise Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden gerçekleştirilecek.Bakanlık, rapor yenileme işlemleri için özel bir klinik tanımladı. "Rapor Yenileme" kliniğinden, yalnızca belirlenen T.C. kimlik numarasına sahip vatandaşlar randevu alabilecek.Raporlar yenilenene kadar mevcut raporlar geçerli sayılacak. Ancak, yenileme sürecinin sonunda güncellenmeyen raporlar geçersiz hale gelecek.Bu yeni sistemle vatandaşların rapor sürekliliğinin kolaylaştırılması hedefleniyor.