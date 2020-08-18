Yalvaç Belediyesi olarak vatandaşların salgın kurallarına uymaları konusunda yaptığımız denetimlere devam ediyoruz.Pazartesi günleri ilçemizde kurulan pazarlarda vatandaşlarımızı maske takmaları ve fiziksel mesafeye dikkat etmeleri hususunda uyarıyoruz. Vatandaşlar Sebze pazarı, yoğurt pazarı ve hayvan pazarı giriş ve çıkışlarında ekiplerimiz tarafından tek tek ateşleri ölçülerek içeri alınıyor. Ayrıca pazarların girişlerine koyulan el dezenfektanlarıyla vatandaşlarımız giriş ve çıkışlarda ellerini dezenfekte ederek Pazar yerlerine giriyor. Yalvaç Belediyesi olarak vatandaşlarımızdan kurallara uymaları hususunda daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz.Yalvaç Belediyesi