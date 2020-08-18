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Yalvaç'ta salgın denetimleri sürüyor!

Yalvaç'ta salgın denetimleri sürüyor!
TÜRKİYE
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DENETİMLERİMİZ SÜRÜYOR
Yalvaç Belediyesi olarak vatandaşların salgın kurallarına uymaları konusunda yaptığımız denetimlere devam ediyoruz.
Pazartesi günleri ilçemizde kurulan pazarlarda vatandaşlarımızı maske takmaları ve fiziksel mesafeye dikkat etmeleri hususunda uyarıyoruz. Vatandaşlar Sebze pazarı, yoğurt pazarı ve hayvan pazarı giriş ve çıkışlarında ekiplerimiz tarafından tek tek ateşleri ölçülerek içeri alınıyor. Ayrıca pazarların girişlerine koyulan el dezenfektanlarıyla vatandaşlarımız giriş ve çıkışlarda ellerini dezenfekte ederek Pazar yerlerine giriyor. Yalvaç Belediyesi olarak vatandaşlarımızdan kurallara uymaları hususunda daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz.

Yalvaç Belediyesi

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, yemek yiyen insanlar, ayakta duran insanlar, çocuk, meyve, açık hava ve yiyecek

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar, çocuk ve açık hava

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakkabılar ve açık hava

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava

 
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