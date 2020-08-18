Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Arasında 4 SDÜ’lü Bilim İnsanıSüleyman Demirel Üniversitesinden 4 bilim insanı “Dünyanın en etkili bilim insanları” listesine girmeyi başardı.
Bilimsel makale sayısı”, “atıf sayısı”, “yazar sırası” gibi değişkenlerden oluşan kompozit indikator bilimsel etki endeksinin kullanıldığı 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalından oluşan listede Türkiye’den 196 bilim insanı yer aldı.
Plos Biology isimli bilimsel dergide yayımlanan listede, Üniversitemizden Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kitiş, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Utku Akçil, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Avey dünyanın en etkili bilim insanlarından oldu.
100 bin civarı üst düzey bilim insanın yer aldığı halka açık veri tabanına ve listeye ulaşmak için tıklayınız