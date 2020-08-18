Amacımız binaların depreme dayanıklı olması



Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 17 Ağustos 1999’da yaşanan Marmara Depreminin 21.yılında hayatını kaybedenleri rahmetle andı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye olarak imara yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi ve vatandaşlara çağrıda bulundu.

‘Deprem öldürmez, bina öldürür’ sözünü hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bizler bina konusunda çok hassas olmak zorundayız. Burada en büyük görevde belediyemize düşüyor” dedi.

Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün çok hassas çalışma içerisinde olduğunu dile getiren Başkan Şükrü Başdeğirmen, “Yönetmelikte gereklilik ne ise bunları yaparak inşaatların ruhsatlarını veriyoruz. Vatandaşlarımız yaptığımız bu hassasiyete önem versinler, dikkat etsinler, sabırlı olsunlar. Tek amacımız yapılan binaların depreme dayanıklı olması ve zarar görmemesi” şeklinde konuştu.

Isparta’nın deprem bölgesinde bulunduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “İnşaatlardaki hassasiyetimiz üst seviyede. Bazen vatandaşlarımız bizim verdiğimiz ruhsatın dışında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Üst kat çıkmaya, çekme kat yapmaya ve buna benzer farklı şeyler yapılmaya çalışılıyor. İmar barışından sonra devletimiz de buna müsaade etmiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız dün kendi memleketindeki kaçak yapıların yıkılması için üzerine basa basa tekrar talimat verdi. İmar affına giremeyen binalar, kaçak yapılanlar, ruhsat dışındaki her türlü imalat yıkılması gerekiyor. Bizlerde valiliğimizle, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzle beraber bunların tespitlerini yapıyoruz. Vatandaşımıza depremde ya da farklı bir şekilde her hangi bir afette zarar geleceğini düşündüğümüz yerlerde tedbir almaya çalışıyoruz. Yıkılması gerekenler yıkılacaktır, güçlendirilmesi gerekenler güçlendirilecektir” dedi.

Vatandaşlardan belediyenin vermiş olduğu ruhsat dışında herhangi bir imalat yapmaması ricasında bulunan Başkan Başdeğirmen, “Bize haber vermeden, bilgimiz olmadan, inşaatlarında, yapılarında değişiklik yapmasınlar. Vatandaşlarımızın hem maddi hem manevi sorunlar yaşamaması için kurallara uysunlar. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyetlerini rica ediyoruz” şeklinde konuştu.