Yalvaç Belediyesi Su Sorununa Kalıcı Çözüm Getiriyor

Yalvaç Belediyesi, ilçenin altyapı sorunlarını çözmek ve su sıkıntısını gidermek amacıyla "Su Kap Projesi"ni başlattı. Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, bu projenin detayları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Tütüncü, su kap projesinin, belediyelerin su, kanalizasyon ve altyapı projelerini desteklemeyi amaçladığını ve altyapı sorunlarına kalıcı çözümler getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, bu yaz mevsiminde hiçbir şekilde su sıkıntısı yaşanmadığını ifade etti.Su kalitesi konusunda da açıklamalarda bulunan Başkan Tütüncü, çeşme suyunun içme suyu kalitesinde olduğunu ve sağlık personeli tarafından düzenli olarak su kontrollerinin yapıldığını vurguladı.Yalvaç Belediyesi'nin altyapı projeleri ile ilçenin yaşanabilirliğini artırmaya ve temiz su erişimini sağlamaya devam ettiği biliniyor.