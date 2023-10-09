"Isparta'da Besi Sığırcılığı Kursu Başarıyla Tamamlandı"

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Isparta Merkeze bağlı Yakaören Köyü'nde "Besi Sığırcılığı" kursu düzenlendi.Kurs, katılımcılara besi sığırcılığı alanında eğitim vererek bilgi ve becerilerini artırmayı hedefledi. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.Bu tür eğitim programları, tarım sektörünün geliştirilmesine katkı sağlamak ve çiftçilere daha iyi tarım uygulamaları hakkında bilgi sunmak amacıyla düzenlenmektedir. Isparta'da düzenlenen bu kurs, katılımcılara tarım alanında daha yetkin olma fırsatı sunarak tarımsal üretimin kalitesini artırmayı amaçlamaktadır.