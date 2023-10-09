"Isparta'da Kurulan Bahçe, Mentollü Nane Yağında Dışa Bağımlılıktan Kurtaracak"

Isparta'da TÜBİTAK destekli bir proje kapsamında, Türkiye ile 14 ülkeden toplamda 100'den fazla nane çeşidini içeren bir nane koleksiyonu bahçesi oluşturuldu. Proje, ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan mentollü nane çeşidinin Türkiye'de üretiminin artırılmasını hedefliyor.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yürütülen çalışma, 4 farklı üniversitenin işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. 3 dekarlık bir alanda bulunan uygulama bahçesinde, nane çeşitlerinin bölgeye uygunluğu ve kimyasal içerikleri araştırılıyor. Projede özellikle mentol bakımından zengin çeşitlerin belirlenmesi amaçlanıyor.Proje lideri Prof. Dr. İsa Telci, Türkiye'de yetişen nanelerin baharatlık olduğunu, mentol tipi nanelerin Türkiye florasında bulunmadığını ve bu türlerin genellikle Hindistan gibi ülkelerden ithal edildiğini belirtti. Telci, bu çalışma ile ülkenin nane üretimindeki dışa bağımlılığını azaltmayı amaçladıklarını söyledi.Ayrıca, projenin devam edeceğini ve TÜBİTAK'ın desteğiyle gerçekleştirileceğini belirtti.