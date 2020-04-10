Karanfilin faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir? Düzenli karanfil suyu içerseniz...

KARANFİLİN FAYDALARI NELERDİR? HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

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Karaciğer vücutta yağ ve toksin depolanmasına izin vermeyen nemli bir organdır. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı deforme olan karaciğere destek amaçlı karanfil suyu tüketilebilir Karanfil fazla yağlanmayı ve toksinlenmeyi atmada karaciğere büyük fayda sağlar. Aynı zamanda cildin yenilenmesi konusunda da önemli bir baharattır.

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Hidro-alkollü ekstraktları, öjenol ve flavonlar, izoflavonlar ve flavonoidler gibi maddeler içeren karanfil kemik sağlığına birebir etki sağlar. Özellikle bu maddeler ileri yaşlarda yaşanma sıklığı artan kemik erimesini önler. Kemiklerin içerdiği kalsiyum ve potasyumu depolayarak daha güçlü olmasını destekler.

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Güçlü bir antioksidan olduğundan bağışıklığa da olumlu etkileri vardır. Beyaz kan hücrelerini de artırarak hastalıklara karşı vücudu adeta bir koruma kalkanı haline getirir. Beyaz kan hücrelerinin artması aynı zamanda kansızlığın azalmasını da sağlar.

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Yapılan bir deneyde karanfilin içerdiği anti-inflamatuar maddesinin ağrıyı saniyeler içerisinde azaltığı tespit edilmiştir. Bitkisel uzmanlar özellikle baş ağrısı ya da üst solunum yolları hastalıklara bağlı gelişen ağrılarda karanfil suyunu tavsiye eder. Karanfil suda kaynadığı sırada çıkan buharda 10 dakika bekleyerek baş ağrısını azaltabilirsiniz. Ayrıca diş eti ve aft gibi hastalıklarında neden olduğu ağrıyı dakikalar içerisinde azaltır. Karanfil suyu ile düzenli gargara yaparak hem bu hastalıkları önlemiş olursunuz hem de bu hastalıkların faktörlerini azaltmış olursunuz.

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Yapılan diğer bir araştırmada karanfilin akciğer kanserinin ilk evresinde oldukça etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda kandaki şeker dengesini koruyan karanfil şeker hastalarına da faydası vardır.

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Karanfil suyu saça ya da cilde direk olarak uygulandığında buralarda yaşanan deformasyonları azaltır. Yıpranmış, dökülen ve kepeklenmiş saçlara uygulandığında daha canlı ve parlak bir etki sağlar. Cildin yenilenmesini destekleyerek kırışmasını ve yaşlanmasını önler.

DÜZENLİ KARANFİL SUYU TÜKETİRSENİZ...

KARANFİLİN ZARARI VAR MIDIR?

Çok güçlü maddeler içerdiğinden alternatif tıpta sıklıkla kullanılır. Herhangi kesin bir yan etkisi yoktu. Ancak her besin gibi karanfilde dozunda tüketilmeli. Bunun yanı sıra tomurcuk halinde olan karanfil baharatı herhangi bir olumsuz etki sağlamazken yağı alerjik reaksiyona yol açabilir. Bu yüzden yüksek dozda tüketilmesi uygun değildir. Hamile ve çocuklar için mutlaka bir uzmana danışılması gerekir.

Yüzyıllardır tıbbi tedavilerde doğal ilaç olarak kullanılan karanfilin ağız kokusu dışında insan sağlığına birçok fayda sağladığını biliyor muydunuz? Peki karanfilin faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir? Düzenli karanfil suyu içerseniz... Sizler için sindirim problemlerine iyi gelen karanfil hakkında her şeyi araştırdık. Haberin detayında karanfile dair merak edilenleri bulabilirsiniz.Karanfil denilince ilk akla gelen çiçek formudur. Ancak karanfil baharat çeşidi de bulunur. Yüzyıllardır alternatif tıpta doğal ilaç olarak kullanılan karanfil baharatı, özellikle ağız ve diş sağlığına olumlu katkı sağlar.Karanfil baharatı "Syzygium aromaticum" ağacından elde edilir. Anavatanı Endonezya'dır. Tarihi kaynaklara göre Çin İmparatorluğunda, İmparator kendisiyle görüşmek için gelen elçilere bu baharattan ikram edermiş. Antik Yunan ve Mezopotamya tarihinde ise karanfil hemen hemen her alanda kullanılırmış. Günümüzde ise restoran çıkışlarında ikram edilen karanfil çubukları ağzı kokusunu gidermek için verilir. Ayrıca sindirimi kolaylaştıran bu mucize Asya ülkelerine özgü baharlardan biridir. İlaç ve kozmetik fabrikalarından ham madde olarak kullanılan karanfil, 13. yüzyılda tüm dünyada yayılmıştı. İçerdiği anti-mutajenik ve anti-mikrobik maddeleri sayesinde birçok hastalığa iyi gelir. Aynı zamanda bazı hastalıklarında tedavisinde doğal ilaç olarak kullanılır. Küçük ağaç dalları görünümüne sahip karanfil kullanım alanına göre toz olarak da tüketilir. Bazı uzmanlar özellikle sindirim problemi yaşayan kişilere karanfil suyunu önerir.Yemeklerden sonra sık sık sindirim problemi yaşan kişiler karanfil suyunu tüketerek bu şikayetlerini azaltabilir. İçerdiği antimikrobik madde sayesinde ağızdan başlayıp bağırsaklara kadar tüm sindirim sisteminde bulunan zararlı bakterileri idrar yolu ile atmaya yardımcı olur.