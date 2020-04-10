Karanfilin faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir? Düzenli karanfil suyu içerseniz...
Yüzyıllardır tıbbi tedavilerde doğal ilaç olarak kullanılan karanfilin ağız kokusu dışında insan sağlığına birçok fayda sağladığını biliyor muydunuz? Peki karanfilin faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir? Düzenli karanfil suyu içerseniz... Sizler için sindirim problemlerine iyi gelen karanfil hakkında her şeyi araştırdık. Haberin detayında karanfile dair merak edilenleri bulabilirsiniz.
Karanfil denilince ilk akla gelen çiçek formudur. Ancak karanfil baharat çeşidi de bulunur. Yüzyıllardır alternatif tıpta doğal ilaç olarak kullanılan karanfil baharatı, özellikle ağız ve diş sağlığına olumlu katkı sağlar.Karanfil baharatı "Syzygium aromaticum" ağacından elde edilir. Anavatanı Endonezya'dır. Tarihi kaynaklara göre Çin İmparatorluğunda, İmparator kendisiyle görüşmek için gelen elçilere bu baharattan ikram edermiş. Antik Yunan ve Mezopotamya tarihinde ise karanfil hemen hemen her alanda kullanılırmış. Günümüzde ise restoran çıkışlarında ikram edilen karanfil çubukları ağzı kokusunu gidermek için verilir. Ayrıca sindirimi kolaylaştıran bu mucize Asya ülkelerine özgü baharlardan biridir. İlaç ve kozmetik fabrikalarından ham madde olarak kullanılan karanfil, 13. yüzyılda tüm dünyada yayılmıştı. İçerdiği anti-mutajenik ve anti-mikrobik maddeleri sayesinde birçok hastalığa iyi gelir. Aynı zamanda bazı hastalıklarında tedavisinde doğal ilaç olarak kullanılır. Küçük ağaç dalları görünümüne sahip karanfil kullanım alanına göre toz olarak da tüketilir. Bazı uzmanlar özellikle sindirim problemi yaşayan kişilere karanfil suyunu önerir.
KARANFİLİN FAYDALARI NELERDİR? HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?
- Yemeklerden sonra sık sık sindirim problemi yaşan kişiler karanfil suyunu tüketerek bu şikayetlerini azaltabilir. İçerdiği antimikrobik madde sayesinde ağızdan başlayıp bağırsaklara kadar tüm sindirim sisteminde bulunan zararlı bakterileri idrar yolu ile atmaya yardımcı olur.