Rusya, Kovid-19 hastalarını Türkiye'nin uyguladığı yöntemle tedavi ediyor

Sklifosovskiy Acil Yardım Enstitüsü ve Moskova 52'inci Şehir Hastanesi, tedavi edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kan plazmalarını Kovid-19 hastalarına aktarmaya başladı. Türkiye'de de geçtiğimiz hafta uygulamaya konulan plazma tedavi yöntemi, Kızılay'ın öncülüğünde başlatılmıştı.



Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Diğer ülkelerdeki meslektaşlarımızın çalışmalarını sürekli olarak izliyoruz, benzer çalışmalar Çin, Almanya ve ABD'de başarılı bir şekilde yürütülüyor. Yeni yöntemin koronavirüs pandemisiyle daha etkili bir şekilde mücadelede yardımcı olacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.



7 HASTAYA UYGULANDI

İyileşen hastaların kanında bulunan antikorlar tedavi için kullanılabiliyor. Kovid-19'dan iyileşen 11 hasta ilk bağışçılar oldu. Şu ana kadar 7 hastaya transfüzyon uygulandı.





BİR KİŞİDEN ALINAN PLAZMA 3 HASTAYA YETİYOR

Rakova, bir donörden alınan plazmanın bir ila üç Kovid-19 hastasına yettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Doktorlar, en önemli şeyin potansiyel donörlerin anlayışı ve duyarlılığı olduğunu söylüyor. Uzmanlar ne kadar çok plazma hazırlayabilirse o kadar çok insan kurtarılabilir."



ALINAN PLAZMALARIN HASTALIK TAŞIYIP TAŞIMADIĞI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE İNCELENİYOR

Kan plazmasını vermeyi kabul eden iyileşmiş hastaların durumu dikkatli bir şekilde inceleniyor. Kovid-19 hastalığını atlattığı, HIV, hepatit B ve C, hemogram, biyokimyasal kan testlerinin negatif olması ve Sars-Cov-2'nin spesifik antikor incelemesinin yapılmış olması gerekiyor.

Uzmanlar ayrıca bağışıklık tepkisinin gücünü de test ederek plazmanın diğer hastalar için ne kadar yararlı olacağını belirlemeye çalışıyor.





"EN ÖNEMLİ ŞEY: HANGİ AŞAMADA VE HANGİ DOZDA VERİLMESİ "

Moskova Sağlık Departmanı Transfüzyon Uzmanı Andrey Bulanov, yeni uygulanmaya başlanan plazma yöntemiyle ilgili "En önemli şey, hastalığın hangi aşamasında, hangi dozda ve diğer araçlarla hangi kombinasyondan plazmanın en iyi etkiyi yaratacağını belirlemektir" diye konuştu.



AĞIR HASTALARA AKTARILDI

Sklifosovskiy Acil Yardım Enstitüsü Direktörü Sergey Petrikov, koronavirüsten tedavi edilen hastalardan alınan plazmanın öncelikle ağır hastalara aktarıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bilgisayarlı tomografi verilerine, hastanın solunum durumu ve inflamatuar yanıta dayanan klinik tabloya bakılıyor. Buna göre plazma öncelikle, invaziv olmayan akciğer ventilasyonu ile invaziv ventilasyona geçiş arasındaki sınırda olan hastalara aktarılıyor."



TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE KIZILAY ÖNCÜLÜĞÜNDE BAŞLATILMIŞTI

Türkiye'de de uygulamaya konulan plazma tedavi yöntemi, Kızılay'ın öncülüğünde başlatılmıştı. Koronavirüs tedavisi görmüş ve hastalıktan kurtulmuş kişilerden alınan örnekler titizlikle incelendikten sonra, tedaviye muhtaç kişilere verilmeye başlanmıştı.



