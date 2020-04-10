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Son dönemde sıkça tüketiliyor tam bir şifa deposu!

Son dönemde sıkça tüketiliyor tam bir şifa deposu!
TÜRKİYE
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Ekinezyanın faydaları nelerdir? Ekinezya hangi hastalıklara iyi gelmektedir?
Ekinezya, insan sağlığına birçok faydası bulunan ve vücudu zararlı toksinlerden arındırarak hastalıklara karşı direnci arttıran Amerika kökenli bir bitkidir. İçerdiği bileşenler sayesinde iç organların daha sistematik şekilde çalışmasına yardımcı olmakla birlikte cilt problemlerinin tedavi edilmesinde etkili bir bitkidir. İşte ekinezyanın faydaları ve kullanım alanları...

Doğanın insana sunduğu nimetlerden doğru şekilde yararlanıp, onları hayatımızın bir parçası haline getirmemiz durumunda birçok hastalıktan korunarak, gayet sağlıklı bir ömür geçirmemiz mümkün olur. Ekinezya da bu faydalı bitkilerden biridir. Halk arasında fazla bilinmese de birçok hastalığa şifa kaynağı olmaktadır. Özellikle kış aylarında grip nezle gibi soğuk algınlığa karşı koruyucu etkiye sahiptir. 1930’lu yıllarda şarbon tedavisinde kullanılan ekinezyanın en önemli özelliği antiseptik olmasıdır. Yani vücuttaki mikropların kırılmasına yardımcı olmaktadır. Şifa kaynağı olan ekinezya, her besinde olduğu gibi aşırı tüketilmesi sağlığa zararlıdır. Bundan dolayı daha ölçülü ve dikkatli tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Ekinezyada, zengin A, B2, C vitaminleri yanı sıra bakır, demir, magnezyum, kalsiyum, sodyum, protein gibi mineraller bulunmaktadır.

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EKİNEZYANIN FAYDALARI
Amerika kökenli olan bu bitki özellikle soğuk algınlığına karşı koruyucu etkiye sahiptir. Kışın yaşanan mevsimsel hastalıklara karşı ekinezyaya başvurulabilir. Aynı zaman da karaciğer ve böbrek sağlığına iyi gelmektedir. İçerdiği zengin vitamin, mineral ve bileşenlerle ekiznezyanın faydaları şöyledir:
Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi mevsimsel hastalıklara karşı kalka görevi görür.
- Bağışıklık sistemini güçlendirerek birçok hastalıktan korur.
Antioksidan zengini besinlerden olup vücutta bulunan zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olur ve böylece başta kanser olmak üzeri birçok tehlikeli hastalıktan korumaktadır.
Enfeksiyon önleyici ve iltihap sökücüdür.
Mikroplara vücut direncini arttırır.
- Doğal antibiyotik olarak tanımlanmaktadır.
Egzama, sivilce, yanık, kesik, böcek – sinek ısırığı, mantar ve sedef gibi cilt problemlerinin çabucak geçmesini sağlamaktadır.
Böbrek ve karaciğer sağlığını koruyarak sağlıkla çalışmasını yardımcı olur
Sindirim sistemini düzenleyerek bağırsak sağlığına iyi gelmektedir.
Stres ve yoğunluğun alarak kişileri rahatlatır. 
Detoks etkisi sayesinde insan sağlığını olumsuz etkileyen tüm maddeleri vücuttan atmaya yardımcı olur.
Bronşit, boğaz ağrısı, farenjit gibi hastalıklara karşı koruyucudur.
Yüksek ateşin düşürülmesine yardımcı olur. 
Sinüzit ve iltihapların kurumasını sağlar.
Kronik baş, mide, diş ağrılarının dinmesine yardımcı olarak çok kısa sürede ağrıların dinmesine yardımcı olur. 
- Ağız ve diş sağlığını korumakla birlikte ağız kokusunu önlemektedir. 

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EKİNEZYANIN KULLANIMI
Birçok besine oranla vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan ekinezya, düzenli ölçülü kullanımı durumunda çok sağlıklıdır. Hamile kadınların doktorlarına danışmadan tüketmeleri önerilmez. Sürekli kullanılan bir ilaçtan dolayı yan etki yaparak anneye zarar verebilir. Bundan dolayı dikkatli olunması çok önemlidir. Aynı zaman da emziren annelerinde ekinezya kullanımından kaçınmaları gerekmektedir. Hamile olmayan bireyler ise günde en fazla 2 bardak olarak tüketmelidir. Ekinezya, alerjik reaksiyonlar verebileceği için 10 gün düzenli aldıktan sonra bir süre ara verilmesi gerekmektedir. Ayrıca çocuklara da verilmemesi gerekmektedir. Herhangi bir bitkiye alerjisi olanların da kullanırken dikkatli olması ve hatta doktora danışması önerilmektedir. Yararından istifade etmeye çalışırken vücut sistemini zarara uğratma riski bulunmaktadır.

Ekinezya Gargarası: 
Bir tutam kurmuş ekinezya bitkisini 1 bardak suda kaynattıktan sonra ılımasının ardından gargara kaparak ağız ve boğaz bölgesinde oluşan iltihap, enfeksiyondan arındırır. Ayrıca diş ve diş eti ağrılarına da iyi gelmektedir. 

Ekinezya Çayı:
1 bardak kaynamış suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kurumuş ekinezya eklenir ve yaklaşık 5 dakika demlenmesi beklenir. Bu şekilde günde en fazla 2 bardak tüketilebilir. Ağız kokusu, stres, yorgunluk gibi birçok sağlık sorununa iyi gelmektedir.

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