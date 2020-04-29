Umut Kervanı, Isparta'da, Uhuvvet Der aracılığıyla aralarında yetim ailelerin de bulunduğu ihtiyaç sahibi ailelere, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı vesilesiyle gıda yardımında bulundu.Umut Kervanı ile çalışmak için protokol yaptıklarını belirten Uhuvvet Der Sekreteri Hasan Koç, “Isparta Umut Kervanı gönüllüleri olarak bu Ramazan-ı şerifte inşallah fakir ve muhtaç ailelere, hali vakti yerinde olan dostlarımızdan aldığımız yardımları ulaştıracağız. Bu hayırda katkısı olsun isteyen dostlarımıza aracı olmaya hazırız. Allah kendi katında kabul etsin.” dedi.İhtiyaç sahiplerinin duasını aldıklarını belirten Umut Kervanı gönüllü üyelerinden Nazmi Çetinkaya ise hayırseverlerden gelecek yardımları her zaman dağıtmaya hazır olduklarını belirtti.Kaynak: Umut Kervanı