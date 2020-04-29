Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, banka kartını kaybettiği için maaşını çekemeyen 65 yaş üstündeki Yaşar Gül'ün isteğini yerine getirdi.KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, ilçede koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan berber ve kuaförlere gıda yardımında bulundu.Hazırlanan yardım kolileri, belediye ekiplerince Kılılı, Uzunsöğüt, Yeşilyöre, Kırmakaya, Yolderesi ve Doluca mahallelerindeki berber ve kuaförlere dağıtıldı. Yardımların Beyoğlu, Şekeroba, Çakallıhasanağa ve diğer mahallelerdeki berber ve kuaförlere de ulaştırılacağı belirtildi.Belediye Başkanı Osman Okumuş, yaptığı açıklamada, her zaman esnafın yanında olduklarını, şimdi de amaçlarının destek olduğunu belirtti.Salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığını ifade eden Okumuş, "Salgın nedeniyle yakın teması engellemek amacıyla hükümetimizin almış olduğu karar gereği berber, kuaför gibi iş yerlerini kapatan esnafımıza destek olduk. Bundan sonra da her zamana olduğu gibi esnafımızın yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz. İnşallah bu zor günleri hep birlikte atlatıp dükkanlarımızın kepenklerini açacağız." dedi.Berber ve kuaförler ise desteklerinden dolayı Okumuş'a teşekkür etti.