Türk Sağlık Isparta Şube BAŞKANI Hayrettin ÇİÇEN Yaptığı Yazılı Basın Açıklamasında “Sağlık çalışanlarının tercihi Türk Sağlık Sen

Başarılı bir yetki sürecini geride bırakmış bulunmaktayız. Bu süreç içerisinde sağlık çalışanlarının tercihi Türk Sağlık Sen olmuştur. İl genelinde üye sayımızı bir önceki yıla göre % 48 oranında artırdık, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Şarkikaraağaç Dr Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi ve Isparta Ağız Diş Sağlığı Merkezinde yetkili sendika olduk. Yalvaç Devlet Hastanesinde geçen yıl olduğu gibi bu yılda Türk Sağlık Sen yetkili sendika olmuştur.

Türk Sağlık Sendikası; Genel Merkezi öncülüğünde, bütün şubeleri, il temsilcilikleriyle beraber her daim sağlık çalışanların yanında olup, onlara gereken bütün desteği vermeye devam edecektir. Üyelerimizin bize olan güvenlerini boşa çıkarmamak için elimizden gelen gayreti gösterip onları mahçup etmeyeceğimizi bilmelerini isterim. Günümüz şartlarında sağlık çalışanlarının maddi, özlük ve sosyal hakları yönünden durumu ortadır. Gelinen bu ekonomik şartlarda memurların en temel sorunları olan geçmişten gelen kayıpların telafisi için seyyanen zam, refah payı verilmesi ve aylık oluşan enflasyon farkının her ay mahsup edilmesi acilen hayata geçirilmelidir. Sağlık çalışanlarının lehine olacak şekilde ek ödeme yönetmeliğinin düzenlenmesi, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personellerin kadroya alınması, sağlıkta şiddettin son bulmasını sağlayacak etkin bir yasanın çıkarılması, malpraktis düzenlemesinin yapılması, sağlık personellerinin kreş sorunun çözülmesi gibi problemlerin ivedilikle çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda her alanda mücadelemiz sürmektedir. Üyelerimiz ve çalışanlarımızın haklarını korumak için hiçbir mücadeleden geri durmayacağımızı bir kez daha dile getiriyorum. Bu kapsamda sağlık çalışanlarımızla birlikte çeşitli tarihlerde alanlarda basın açıklamaları ve iş bırakma eylemleri gerçekleştirmiş bulunmaktayız, haklarımızı alana kadar da bu mücadele devam edecektir. Ümit ederiz ki önümüzdeki en kısa zamanda sağlık çalışanlarının sorunlarının çözüme kavuşması bir an önce sağlanır.

Bu yetki sürecinde emeği olan Yönetim Kuruluna, İş Yeri Temsilcilerimize, üyelerimize ve tüm Sağlık Çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim.”

Hayrettin ÇİÇEN

Türk Sağlık Sen Isparta Şube Başkanı