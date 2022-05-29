Plaj Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Şerife Şule Akçay Türkiye 3. Oldu
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Mimari Dekoratif Sanatlar programı Öğrencisi Milli sporcu Şerife Şule AKÇAY Antalya Lara Plajında düzenlenen Plaj Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü oldu. Şerife Şule Akçay, üniversiteler arası Plaj Güreşi yarışmalarında üniversitemizi başarı ile temsil etmişti.
Antalya'da düzenlenen Büyükler Plaj Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 29’u kadın, toplam 212 sporcu katıldı. ISUBÜ Gönen MYO Öğrencisi Milli sporcu Şerife Şule Akçay, Kadınlarda +70 kilogramlarda, nefes kesen mücadelelerin ardından kürsüye çıkan sporcular arasında adını yazdırmayı başardı.
+70 kg kategorisinde 1. Ayşegül Özbeğe, 2. Havva Duran, 3. Kader Tekin, Şerife Şule Akçay ödül almaya hak kazandı.