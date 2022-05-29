Kadir Boylu Ortaokulu "Dart" il 1.liğini kimseye kaptırmadı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle düzenlenen Dart turnuvasında Kadir Boylu Ortaokulu Öğrencileri takım halinde il 1.si olduKadir Boylu Ortaokulu Dart takımı daha önce de bu alanda Türkiye derecelerine imza atmıştı.Okul Müdürü Talha Terkin bu başarılarından ötürü sporcu öğrencileri ve Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Çiçek'i kutladı. Talha Terkin sporun her alanında başarılarının artarak devam edeceğini ifade etti.