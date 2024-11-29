Taksilerde Güvenlik Önlemleri Artıyor

Taksilere Acil Durum Butonu ve Kamera Zorunluluğu Resmi Gazete’de

Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemelerle taksi ve okul servislerinde güvenliği artırmaya yönelik yeni kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Taksilere Yeni Güvenlik Önlemleri

Yeni düzenlemeye göre, tüm taksi ve taksi dolmuş araçlarına acil durum butonu ve kamera sistemi zorunlu hale getirildi. Araçlara takılacak bu sistemler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurum veya kuruluşlar tarafından onaylanacak ve araçların tescil kayıtlarına işlenecek.

Kamera Sistemi: En az bir ay boyunca kayıt yapma kapasitesine sahip olacak.

En az bir ay boyunca kayıt yapma kapasitesine sahip olacak. Denetimler: Kamera ve buton sistemleri düzenli aralıklarla kontrol edilerek çalışır durumda olup olmadığı denetlenecek.

Kamera ve buton sistemleri düzenli aralıklarla kontrol edilerek çalışır durumda olup olmadığı denetlenecek. Belge Zorunluluğu: Araçlarda, sistemlerin uygunluğunu gösteren belgelerin sureti bulundurulacak ve denetimlerde ibraz edilecek.

Bu karar, hem sürücülerin hem de yolcuların güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Okul Servislerinde Yeni Dönem

Okul servis araçlarına yönelik yapılan düzenlemelerde de önemli değişiklikler dikkat çekiyor:

Sürücü Belgesi Şartları: D sınıfı ehliyet sahipleri için en az 2 yıl , D1 sınıfı ehliyet sahipleri için ise en az 5 yıl deneyim şartı getirildi.

Sağlık Kontrolleri: Servis şoförlerinin her yıl uygunluk durumlarını aile hekiminden alacakları raporla belgelendirmesi zorunlu hale getirildi.

Güvenlik Önlemleri Artıyor

Yapılan bu düzenlemelerle hem taksilerde hem de okul servislerinde yolcu güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Yetkililer, bu kararların tüm paydaşlar tarafından uygulanmasının önemini vurgularken, denetimlerin sıkılaştırılacağına dikkat çekiyor.



