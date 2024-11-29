19 Yıllık İşçi Tazminatsız İşten Çıkarıldı: AYM'den İfade Özgürlüğüne Emsal Karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), iş yerindeki yöneticilerini eleştiren bir e-posta nedeniyle tazminatsız işten çıkarılan bir işçi hakkında önemli bir karara imza attı. AYM, çalışanın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmederek, dosyayı yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderdi ve başvurucuya manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Olayın Detayları

Bir elektrik üretim şirketinde 19 yıl boyunca mekanik işçisi olarak çalışan E.E., terfi alamadığı için iş yerindeki adaletsizlikleri eleştiren bir e-posta gönderdi. E-postada, "Tebbet Suresi'nde adı geçen Ebu Leheb misali yuh olup gitmenizden korkarım" ifadeleri yer aldı. Bu mesaj üzerine E.E.'nin iş akdi tazminatsız olarak feshedildi.

Nazilli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, e-postadaki ifadelerin eleştiri sınırını aştığına ve hakaret içerdiğine karar vererek iş akdinin feshini haklı buldu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi de bu kararı onadı.

AYM'nin Değerlendirmesi

E.E.'nin bireysel başvurusunu inceleyen AYM, işverenin fesih kararının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Kararda şu ifadeler yer aldı:

Kurumsal Eleştiri: Başvurucunun sözlerinin kaba olarak değerlendirilebileceği, ancak bunların hakaret değil, kurumsal işleyişe yönelik eleştiri mahiyetinde olduğu belirtildi.

Başvurucunun sözlerinin kaba olarak değerlendirilebileceği, ancak bunların hakaret değil, kurumsal işleyişe yönelik eleştiri mahiyetinde olduğu belirtildi. Fesih Son Çare Olmalı: Derece mahkemelerinin "fesih son çare olmalıdır" ilkesini göz ardı ettiği vurgulandı.

Derece mahkemelerinin "fesih son çare olmalıdır" ilkesini göz ardı ettiği vurgulandı. Caydırıcı Etki: İş akitlerinin bu şekilde feshedilmesinin diğer çalışanlar üzerinde caydırıcı bir etki yaratabileceği ifade edildi.

AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için dosyanın yeniden yargılanmasına karar verdi ve E.E.'ye 30 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Bu karar, iş yerlerinde ifade özgürlüğüne yönelik önemli bir emsal teşkil ediyor ve işverenlerin fesih süreçlerinde daha dikkatli olmaları gerektiğine işaret ediyor.