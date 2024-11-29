Asgari Ücrette Yeni Rakam: 26.500 TL Gündemde

2025 yılı asgari ücret zammı için süreç hızlanırken, tahminler ve tartışmalar gündemi meşgul ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Çalışanlarımızı enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz” açıklamasının ardından zam beklentileri değişiklik gösterdi. SGK Uzmanı Melis Elmen ve çeşitli uzmanlar, olası senaryoları değerlendirerek dikkat çeken tahminlerde bulundu.

Cumhurbaşkanı’nın Açıklaması ve Yeni Beklentiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından, asgari ücrette enflasyon oranına bağlı olarak yüzde 44’e varan bir zam ihtimali kulislerde konuşuluyor. Ancak 2025 enflasyon tahminine göre yüzde 21 oranında bir zam yapılacağı görüşü de masada yer alıyor.

SGK Uzmanı Elmen: “26.500 TL Kritik Bir Eşik”

SGK Uzmanı Melis Elmen, geçim maliyetinin Türkiye genelinde 26.500 TL olarak hesaplandığını, İstanbul için bu rakamın 60.000 TL’ye yaklaştığını ifade etti. Yüzde 35 oranında bir zamla asgari ücretin 22.500 TL’ye çıkabileceğini, ancak bunun yine de enflasyonun altında kalacağını belirtti.

Tarafların Talepleri ve Görüşleri

Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantıları öncesinde taraflar farklı oranlarda zam talepleriyle masaya oturmaya hazırlanıyor:

TÜRK-İŞ: Yüzde 40-50 oranında zam talep ediyor.

Yüzde 40-50 oranında zam talep ediyor. TİSK: Zam oranını yüzde 35 seviyesinde tutmayı planlıyor.

Zam oranını yüzde 35 seviyesinde tutmayı planlıyor. Hükümet: Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde yüzde 25-32 aralığında zam öneriyor.

Uzmanların Öngörüleri

Elmen’e göre, toplantılarda zam oranı başlangıçta yüzde 25 olacak, ardından pazarlıklarla yüzde 40’a kadar çıkılabilir. Ancak yüzde 50 gibi yüksek bir oran için kamuoyu baskısı gerekebilir.

Asgari ücrette belirleyici olan enflasyon ve geçim maliyeti arasında denge sağlanması bekleniyor. Tüm tarafların taleplerinin ve ekonomik göstergelerin dikkate alınacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantıları, zam oranını netleştirecek. 2025 yılı için asgari ücretin 22.500 TL ila 26.500 TL arasında şekillenebileceği tahmin ediliyor.