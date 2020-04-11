91 yaşındaki yatırımcı Zoom sayesinde 2.15 milyar dolar kazandı
Son dönemim popüler uygulaması Zoom’a salgın öncesi dönemde yatırım yapan 91 yaşındaki Hong Kong’lu iş insanının hisselerin değeri bir yılda 850 milyon dolardan 3 milyar dolara yükseldi. Zoom’un kurucusu da son aylardaki artış ile en zenginleri listesinde 245’inci sıraya yükseldi.
Dünya genelinde yaklaşık 90 bin kişinin hayatına mal olan corona virüs (COVID-19) salgını küresel ekonomiye de olumsuz etki ediyor. Pek çok sektör salgın sonrası zor günler geçiriyor.
Corona virüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi ise evden çalışmaya başlamış durumda.
İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.
200 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşan uygulama yatırımcısının da yüzünü güldürmeyi başardı. Bloomberg’de yer alan habere göre Zoom'a yatırım yapan 91 yaşındaki Hong Konglu milyarder Li Ka-shing’un 850 milyon dolara aldığı Zoom hisseleri1 yıl içinde 3 milyar dolar değere ulaştı.
Başka bir deyişle geçen yıl aldığı yüzde 8,6’luk Zoom hissesi alan Li Ka-shing sosyal izolasyon ile birlikte popüler hale gelen uygulamanın artan piyasa değeri sayesinde kısa sürede 2 milyar 150 milyon dolar kazandı.
Zoom’un kurucusu Eric Yuan da, sene başından bu yana servetini 2,9 milyar dolar artırdı. Son hesaplamalara göre Yuan’ın serveti 6.5 milyar dolara yükseldi.