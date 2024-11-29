Sinemalarda Bu Hafta: 11 Yeni Film Vizyona Giriyor
Bu hafta sinemaseverleri 6'sı yerli olmak üzere toplam 11 yeni film bekliyor. İşte vizyondaki dikkat çeken yapımlar ve özetleri:
1. Mukadderat
Tür: Komedi, Dram
Yönetmen: Nadim Güç
Oyuncular: Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant
Kocasının ani ölümü sonrası kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan Sultan'ın hikayesi, hem duygusal hem de mizahi anlar vaat ediyor.
2. Burada
Tür: Dram, Fantastik
Yönetmen: Robert Zemeckis
Oyuncular: Tom Hanks, Robin Wright, Paul Bettany
Satılığa çıkarılan evine geri dönen Richard, geçmişin izlerini evin her köşesinde bulur. Bu dramatik hikaye, evi bir yolculuğun başlangıcı haline getiriyor.
3. Barda
Tür: Gerilim
Yönetmen: Hande Türkel
Oyuncular: İdris Nebi Taşkan, Melisa Berberoğlu, Cem Söküt
2007'de beyaz perdede izleyiciyle buluşan "Barda", yenilenen kadrosu ve senaryosuyla tekrar vizyonda.
4. Moana 2
Tür: Macera, Animasyon, Aile
Yönetmen: David G. Derrick Jr., Jason Hand
Oyuncular: Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson, Alan Tudyk
Moana, Maui ile bir araya gelerek yeni bir macera dolu yolculuğa çıkıyor. Ailecek keyifle izlenebilecek bir yapım.
5. Mutfak
Tür: Dram
Yönetmen: Alonso Ruizpalacios
Oyuncular: Raúl Briones, Rooney Mara, Anna Diaz
New York'taki bir restoranda yaşanan olaylar, paranın kaybolmasıyla karmaşık bir hal alır. Dram ve insan ilişkilerini merkeze alan bir yapım.
6. Paranormal Cuma
Tür: Komedi
Yönetmen: Eray Koçak
Oyuncular: Murat Akkoyunlu, Levent Tülek, Metin Coşkun
Sakar tesisatçı Cuma'nın paranormal olaylarla dolu macerası, kahkahalarla izlenecek.
7. Son Nefes
Tür: Korku, Gerilim
Yönetmen: Joachim Hedén
Oyuncular: Julian Sands, Alexander Arnold, Jack Parr
Bir grup arkadaş, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir gemi enkazında ölüm kalım savaşı veriyor. Gerilim dolu sahneler izleyiciyi bekliyor.
8. Beraber
Tür: Dram
Yönetmen: Mete Gümürhan
Oyuncular: Alihan Şahin, Sinan Eroğlu, Hayat Van Eck
Rotterdam'dan İstanbul’a taşınan bir gencin özgürlük ve eğlence dolu hikayesi, samimi bir atmosfer sunuyor.
9. Kabir Azabı: 2
Tür: Korku
Yönetmen: Gökhan Murat Toktamışoğlu
Oyuncular: Dilara Duman, Alanur Tipiler, Güray Ozcan
Adli antropolog Selim'in, incelemeye aldığı kemiklerin ardından değişen hayatı, tüyler ürpertici olayları beraberinde getiriyor.
10. Baekhyun: Lonsdaleite [dot] in Cinemas
Tür: Müzik
Yönetmen: Hamin Kim
Baekhyun'un 12 yıl aradan sonraki ilk solo Asya turnesi final konserini konu alan müzik dolu bir belgesel.
11. Günah Şeytanın Oğlu
Tür: Korku
Yönetmen: Ömer Korkmaz
Oyuncular: Nurettin Karakoç, Simay Antepli, Adel Attar
Şeytanla büyücü bir kadının çocuğu zincirlerinden kurtularak felaketlere yol açar. Korku severler için etkileyici bir yapım.
Bu haftanın filmleri, komediden korkuya, dramdan animasyona uzanan geniş bir yelpazede farklı zevklere hitap ediyor. Sinema salonlarında keyifli bir hafta sizleri bekliyor!