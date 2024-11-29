Sinemalarda Bu Hafta: 11 Yeni Film Vizyona Giriyor

Bu hafta sinemaseverleri 6'sı yerli olmak üzere toplam 11 yeni film bekliyor. İşte vizyondaki dikkat çeken yapımlar ve özetleri:

1. Mukadderat

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Nadim Güç

Oyuncular: Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant

Kocasının ani ölümü sonrası kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan Sultan'ın hikayesi, hem duygusal hem de mizahi anlar vaat ediyor.

2. Burada

Tür: Dram, Fantastik

Yönetmen: Robert Zemeckis

Oyuncular: Tom Hanks, Robin Wright, Paul Bettany

Satılığa çıkarılan evine geri dönen Richard, geçmişin izlerini evin her köşesinde bulur. Bu dramatik hikaye, evi bir yolculuğun başlangıcı haline getiriyor.

3. Barda

Tür: Gerilim

Yönetmen: Hande Türkel

Oyuncular: İdris Nebi Taşkan, Melisa Berberoğlu, Cem Söküt

2007'de beyaz perdede izleyiciyle buluşan "Barda", yenilenen kadrosu ve senaryosuyla tekrar vizyonda.

4. Moana 2

Tür: Macera, Animasyon, Aile

Yönetmen: David G. Derrick Jr., Jason Hand

Oyuncular: Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson, Alan Tudyk

Moana, Maui ile bir araya gelerek yeni bir macera dolu yolculuğa çıkıyor. Ailecek keyifle izlenebilecek bir yapım.

5. Mutfak

Tür: Dram

Yönetmen: Alonso Ruizpalacios

Oyuncular: Raúl Briones, Rooney Mara, Anna Diaz

New York'taki bir restoranda yaşanan olaylar, paranın kaybolmasıyla karmaşık bir hal alır. Dram ve insan ilişkilerini merkeze alan bir yapım.

6. Paranormal Cuma

Tür: Komedi

Yönetmen: Eray Koçak

Oyuncular: Murat Akkoyunlu, Levent Tülek, Metin Coşkun

Sakar tesisatçı Cuma'nın paranormal olaylarla dolu macerası, kahkahalarla izlenecek.

7. Son Nefes

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Joachim Hedén

Oyuncular: Julian Sands, Alexander Arnold, Jack Parr

Bir grup arkadaş, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir gemi enkazında ölüm kalım savaşı veriyor. Gerilim dolu sahneler izleyiciyi bekliyor.

8. Beraber

Tür: Dram

Yönetmen: Mete Gümürhan

Oyuncular: Alihan Şahin, Sinan Eroğlu, Hayat Van Eck

Rotterdam'dan İstanbul’a taşınan bir gencin özgürlük ve eğlence dolu hikayesi, samimi bir atmosfer sunuyor.

9. Kabir Azabı: 2

Tür: Korku

Yönetmen: Gökhan Murat Toktamışoğlu

Oyuncular: Dilara Duman, Alanur Tipiler, Güray Ozcan

Adli antropolog Selim'in, incelemeye aldığı kemiklerin ardından değişen hayatı, tüyler ürpertici olayları beraberinde getiriyor.

10. Baekhyun: Lonsdaleite [dot] in Cinemas

Tür: Müzik

Yönetmen: Hamin Kim

Baekhyun'un 12 yıl aradan sonraki ilk solo Asya turnesi final konserini konu alan müzik dolu bir belgesel.

11. Günah Şeytanın Oğlu

Tür: Korku

Yönetmen: Ömer Korkmaz

Oyuncular: Nurettin Karakoç, Simay Antepli, Adel Attar

Şeytanla büyücü bir kadının çocuğu zincirlerinden kurtularak felaketlere yol açar. Korku severler için etkileyici bir yapım.

Bu haftanın filmleri, komediden korkuya, dramdan animasyona uzanan geniş bir yelpazede farklı zevklere hitap ediyor. Sinema salonlarında keyifli bir hafta sizleri bekliyor!