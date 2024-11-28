Canan Karatay’dan Sağlıklı Kış Reçetesi: Turşunun Önemi

Soğuk havalarla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek, sağlıklı bir kış geçirmek için büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Canan Karatay, kış aylarında sağlıklı beslenme üzerine verdiği önerilerde turşu, bakliyatlar ve doğal kış sebzelerinin önemine vurgu yaptı. İşte Karatay’ın sağlıklı kış beslenmesi için sunduğu öneriler:

Turşu: Doğal Antibiyotik

Kış aylarının vazgeçilmezi olan turşu ve turşu suyu, bağışıklık sistemini destekleyen en güçlü probiyotik kaynaklardan biri. Karatay, özellikle lahana, karnabahar, pancar, kereviz, soğan ve sarımsak gibi sebzelerden yapılan doğal turşuların faydalı bakterileri artırarak bağırsak sağlığını desteklediğini belirtti. Ayrıca farklı yörelerde yapılan turşu yemeklerinin de benzer etkiler sağladığını ekledi.

Bakliyatlar ve Turşunun Uyumu

Türk mutfağında kış sofralarının baş tacı olan bakliyatlar ve turşuların birlikte tüketilmesi, geleneksel bir alışkanlık olmanın ötesinde sağlık açısından da önemli. Karatay, "Bakliyatlar hazmı zor besinlerdir. Fermente gıdalar, bu hazmı kolaylaştırır, gaz ve şişkinlik problemlerini azaltır" diyerek bu ikilinin dengeli bir beslenme düzeninde yer alması gerektiğini ifade etti.

Doğal Ürünlere Dikkat

Karatay, ithal edilen ve işlem görmüş bakliyatların kimyasal işlem riskine dikkat çekerek doğal ve yerel ürünlerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi. İlaçlanmış veya genetiği değiştirilmiş gıdaların besin değerini yitirdiğini ve vücuda fayda sağlamadığını söyledi.

Vücudu Alkali Tutmanın Önemi

Karatay’a göre sağlıklı bir vücut için alkali besinlerin tüketimi kritik rol oynuyor. "Turşu, bakliyat ve kış sebzeleri, vücudu alkali hale getirerek bağışıklığı destekler ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur" diyen Karatay, turşu suyunun düzenli tüketiminin probiyotik etkilerinden bahsetti.

Bağırsak Sağlığının Önceliği

Bağırsakların vücudun genel sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çeken Karatay, kabızlık gibi problemlerin su ve minerallerin yetersiz alınmasıyla ilişkilendirilebileceğini söyledi. Kabızlığın toksinlerin vücuda yayılmasına yol açabileceğini ifade eden Karatay, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlamanın önemini şu sözlerle özetledi:

"Kolesterolü olduğunu söyleyen bir hastama dahi öncelikle bağırsaklarını çalıştırması gerektiğini söyledim."

İbn-i Sina’nın Öğretileri

Bağırsak sağlığıyla ilgili konuşurken İbn-i Sina’nın öğretilerine de atıfta bulunan Karatay, bağırsakların uzunluğu ve sindirim sürelerine dikkat çekerek sık aralıklarla yemek yemenin gereksiz olduğunu belirtti.

Kış Sofralarının Vazgeçilmezi: Sağlıklı ve Dengeli Beslenme

Kış aylarında turşu, bakliyat, kış sebzeleri ve turşu suyu tüketimiyle bağışıklık sistemini güçlendirebilir, kabızlık gibi problemlerden korunabilirsiniz. Karatay, doğal ve dengeli beslenmenin hastalıklardan korunmada bir kalkan görevi gördüğünü vurgulayarak, bu beslenme düzeninin yaşam kalitesini artırdığını belirtti.

Sağlıklı bir kış geçirmek için sofralarınızdan doğal ürünleri eksik etmeyin!