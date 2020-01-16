SENİRKENT BELEDİYESİ BÜLTENİ

Senirkent Belediyesi ekiplerince mevsimin ilk kar yağışının başlaması ile birlikte kar ve buzlanma ile mücadele çalışmaları başlamış olup an itibari ile hız kesmeden devam etmektedir.Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.