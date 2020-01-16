ULUBORLU'DAN KAR MANZARALI RESİMLER

Isparta ve ilçelerindeki yoğun kar yağışı trafiği ve hayatı zorlaştırırken aynı zamanda güzel manzaralara neden oldu.Uluborludaki vatandaşlar kar keyfi sürerken kar fotoğrafları çekerek oluşan kar manzaralarını ölümsüzleştirdi.