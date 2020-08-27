SDÜ’ nün Yeni Programları İlk Öğrencilerini Karşılıyor

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre Süleyman Demirel Üniversitesi programlarına kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenciler için kayıt işlemleri başladı.



Üniversitemizin 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında açtığı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme, İletişim Fakültesi Görsel İletişim –Tasarım, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği ve Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi, Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik Programları ise bu yıl ilk öğrencilerini karşılıyor.





Geleceğe yönelik özgün alanlarda bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirmek amacıyla eğitime kazandırılan yeni alanlar, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kuruluna yapılan 5 yeni bölümün açılmasına ilişkin başvurunun kabul edilmesiyle, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) Programında 31, İletişim Fakültesi Görsel İletişim- Tasarımı Programında 52, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Programında 41, Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi Programında 41, Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik Programında 41, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Programında ise 11 öğrenci eğitime başlayacak.



YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla SDÜ’ nün yeni açılan programların tamamında yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.