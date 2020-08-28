Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy Isparta İşletme Müdürlüğünde çalışmaları yerinde denetledi.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy beraberinde Isparta İşletme Müdürü Zafer Korkmaz, Keçiborlu ve Senirkent İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları ile Isparta İşletme Müdürlüğü Keçiborlu ve Senirkent Şefliklerinde sıklık bakımı sahalarında incelemelerde bulunarak İşletme Şeflerinden 2020 yılı programları ve uygulamaları ile ilgili bilgi aldı. Ağaçlandırma sahalarında yapılan çalışmalarda toprak tahlili ve tür seçiminin çok önemli olduğunu belirterek sıklık bakım sahalarında yapılan çalışmaların toprak yapısı, fidanların büyüme enerjisi dikkate alınarak tekniğine uygun olarak yapılması gerektiğini ifade etti.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy Senirkent yangın ekibini de denetleyerek, 2020 yılının kazasız ve belasız geçmesi temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.Bölge Müdürümüz Isparta İşletmesi Keçiborlu ve Senirkent Şefliklerinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yapmış olduğu değerlendirmelerde 2020 yılı programlarının güvenlik kuralları çerçevesinde zamanında ve başarılı bir şekilde tamamlanması talimatında bulunarak, bu zamana kadar yapılmış olan başarılı çalışmalarla ilgili emeği geçen personele teşekkür etti.ISPARTA OBM