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Isparta'da atlı sporculara ödülleri verildi

Isparta'da atlı sporculara ödülleri verildi
TÜRKİYE
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Isparta Valiliği,Isparta Belediyesi ve Isparta Atlı Spor Kulübü tarafından organize edilen Türkiye Atlı Dayanıklılık Yarışmaları geçen hafta Isparta Atlı Spor Kulübü tesislerinde gerçekleşti.
Valilik Kupası,Belediye Kupası ve Isubu Kupası gibi çeşitli branşlarda büyük bir mücadele içinde geçen yarışmalar sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Çok sayıda sporsever yarışmaları büyük bir heyecan içinde izlerken bu tür organizasyonların sık sık yapılmasını talep ederek emeği geçenlere de teşekkür ettiler.

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Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar ve yazı

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, at ve açık hava

 
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