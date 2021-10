Yazarın ilk kitabı olma özelliğini taşıyan Şimal kitabı; aşk, sevda, hüzün, ayrılık, bahar, heyecan ve umut gibi temaların ağır bastığı 262 şiirden ve 264 sayfadan oluşuyor. Mavi Düşünce Akademi’nin katkılarıyla hazırlanan ve kısa sürede büyük beğeni toplayan kitap; DR, Kigeda, kitapsec.com, butikkitap.com, kitapyurdu, tıkla24.de. gibi yurt içi ve yurt dışı tüm seçkin kitap mağazaları ve kitap satış sitelerinde okurlarını bekliyor.Yazmaya 11 yaşında günlük tutarak başlayan Selma Dolgun, bir süre sonra şiirle tanıştı ve ‘Sırdaşım’ dediği kalemi duygularının en büyük tercümanı oldu. Zamanla biçim ve içerik olarak şiirin her zerresine dokunan Dolgun, şiirlerinde insanların iç dünyalarını, hayallerini ve hayattaki var oluş hikâyelerini konu edindi.İlk şiir kitabını çıkartmanın heyecanını yaşayan Selma Dolgun, yazma serüvenini şöyle anlattı: “Yazmaya 11 yaşımda günlük tutarak başladım. Kalem ve kağıt bana en yakın dost, yoldaş oldu. Günlük yazmakla başlayan serüvenim kalemle beni sırdaş etti. Bütün duygularımın karşılığını yazmakta buldum. Yazdıkça da yazınsal anlamda başka kapıların eşiğinde buldum kendimi. İlk şiirimi yine o yaşlarda yazdım. İlk deneme yazımı da keza öyle. Sırdaşım, yoldaşım dediğim kalemim şiirle tanıştıktan sonra ikisi arasında daha kuvvetli bir bağ oluştu. Günlük yazarken bile anlatım dilim şiirselleşmeye başladı. Ben sadece kaleme geldiği gibi yazıyordum şiir kendiliğinden vücut buluyordu.”Lisedeyken Türkçe ve edebiyat ve öğretmenlerinin destekleri ve yönlendirmeleriyle şiirlerini kitaplaştırma fikrine kapıldığını aktaran Dolgun, o yıllarda cesaret edemediği bu fikrin yıllardır taze bir hayal olarak yaşadığını dile getirdi. Dolgun, bu hayaline ilişkin şunları söyledi: “O yıllarda şiirlerimi kitaplaştırma fikri beni heyecanlandırsa da bir anda cesaret edemedim. Ama bu fikir kalbimin bir köşesinde taptaze bir hayal olarak kaldı. Ta ki o cesareti kendimde bulup Şimal adlı şiir kitabımı çıkarana kadar. Yazmaya ve şiire dair felsefem şudur: Yazmak ilahi bir mükafattı; zahmeti ise kaderimde olmayanı yazmaktı! Yazmak bir yetenekse bunun bir sebebi muhakkak vardır ve güzel bir sonuca bağlanmalıdır.”Dolgun, şiir Kitabı Şimal için ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Şiirlerimde ve genel olarak kalemimin bütününde duygusallık ağır basmaktadır. İnsanların iç dünyalarına, hayallerine ve hayattaki var oluş hikayelerine vurgu yaparken bütün halet-i ruhiyesini karşılayan, bütün duygusal evrelerine dokunan bir duygusal temadır, kalemimin ele aldığı. Bu duygusallığı ise her türlü şema dâhilinde işleyebilmenin haklı gururunu yaşamaktayım. Şiir bir ağaçsa kalemimi o ağacın bütün dallarında gezdiriyorum. Dolayısıyla biçim ve içerik olarak şiirin her zerresine dokunuyorum ve işliyorum. Bütün nazım şekillerini deneyimleme muvaffakiyetine vakıf oldum. Dolayısıyla şiir aşkına diye bir tutkuyla yazıyorum yazarken.”1986'da Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde dünyaya geldi. İlk, ortaokul ve liseyi Çağlayancerit'te, lisans eğitimini ise Kafkas Üniversitesi’nde tamamladı. İlk şiirini 11 yaşında kaleme alan Selma Dolgun, duru bir Türkçe ile yazdığı şiirlerini, önce defterlerde topladı; yıllar sonra ise Şimal adlı kitabıyla okurlarının beğenisine sundu. Dolgun, öğrencilik yıllarında ve sonrasında katıldığı şiir yarışmalarında çeşitli dereceler elde etti.Şiire ve şairliğe dair düşüncesini; “Yazmak ilahi bir mükâfattı; zahmeti ise kaderimde olmayanı yazmaktı” ifadeleriyle özetliyor. Çok sayıda yerel ve ulusal dergide şiirleri ve hikâyeleri yayımlanan genç şair, bir taraftan şiirler ve hikayeler yazmaya devam ederken diğer taraftan da internet sitelerinde köşe yazarlığı yapmaktadır.Eğitimi, hayatının felsefesi haline getiren Selma Dolgun, halen İstanbul Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü’nde okuyor.