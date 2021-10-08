Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN'dan Dereköy Köyüne Ziyaret

Haftada bir gün İlçemiz köylerinden birini ziyaret eden Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN, Dereköy Köyünü ziyaret etti.Sayın Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN’a ziyaret sırasında, İlçe Jandarma Komutanı Muttalip İBİŞ, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet DURSUN, İlçe Yazı İşleri Müdür V. Himmet BAŞ, SYDV Müdürü Hatice G. AKIŞ, İlçe Tarım ve Orman Müdür V. Hüseyin ÇEVİK ve Dereköy Muhtarı Hasan TURAN eşlik etti.Sayın Kaymakamımız '' Devletin kapısı sizlere her zaman açıktır. Sizler her türlü sorunlarınızı bizlere aktarabilirsiniz. Aktardığınız konular belki sizlere küçük önemsiz gelebilir. Ama bizim açımızdan çok önem arz edecek durumda olabilir. Onun için sorunlarınızı bize aktardığınız anda Kurum Amirlerimizle birlikte koordineli bir şekilde çalışarak sorunlarınızı elimizden geldiğince ve o andaki imkânlar dâhilinde çözmeye çalışırız. Bizim için önemli olan sizlerin mutluluğudur. Sizlerin mutluluğu ise bizim başarımızdır.'' diyerek vatandaşların yaşadığı mevcut sorunları ve tek tek isteklerini dinledi.Köy halkı, Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN'a Dereköy’e yapmış oldukları ziyaretten dolayı son derece memnun olduklarını ifade ederek teşekkür ettiler.Sayın Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN, köy halkına güler yüzlü, nazik davranışlarından dolayı teşekkür edip vedalaşarak köy ziyaretini sona erdirdi.