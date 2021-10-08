ISUBÜ’lü Öğrenciler Elma Hasadında

Isparta'nın Elma Bahçesi Eğirdir İlçesinde elma hasat dönemi tüm hızıyla sürüyor.ISUBÜ Eğirdir Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarında öğrenim gören öğrenciler, okul idareci ve hocaları ile birlikte Eğirdir Belediyesi’nin katkılarıyla elma hasatına katıldılar.Eğirdir MYO Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Gök, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Dumlupınar, Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı Öğr. Gör. İbrahim Demirtaş, Öğr. Gör. Ahmet Büyükküpçü ve öğrenciler, Eğirdir Belediyesine ait otobüsle Balkırı Köyü’nde elma üreticisi Ali Özdemir’e ait elma bahçelerine gezi düzenledi.Öğrencilere, elma hasadı devam eden bahçede elma üretimi hakkında bilgi verildi. Dikiminden hasat ve şu ana kadar yapılan çalışmalar hakkında öğrenciler bilgilendirildi. Elmanın ülke ekonomisinde yeri ve önemi anlatıldı. Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Gök ile elma üreticisi Ali Özdemir tarafından öğrencilere elma ağaçlarına yıllık 15 defa ilaç atıldığı, sulama yapıldığı her yılın Eylül ve Ekim aylarında hasat işlerinin devam ettiği hasat edilen elmaların Soğuk Hava Depolarına konulduğu, ilçede yaklaşık 150.000 ton kapasiteli soğuk hava depoları olduğu, depolara konulan elmaların Kasım ya da Aralık ayları itibarıyla pazarlanmaya başladığı konularında bilgi verildi. Daha sonra öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından elma hasadı yapıldı. Hasat çalışması sonunda öğrenciler ve Yüksekokul personeli, İşletme Sahibi Ali Özdemir’e bu etkinlik için verdiği katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.