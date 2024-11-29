Isparta Dahil 6 İlin Emniyet Müdürü Yenilendi

Emniyet Müdürlüklerinde Değişiklik: 6 İlin Müdürü Yenilendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla altı ilin emniyet müdürleri değişti. Görev değişiklikleri, Bingöl, Iğdır, Bilecik, Isparta, Şanlıurfa ve Ordu illerinde gerçekleşti.

Yeni Emniyet Müdürleri

Atama kararlarına göre:

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne , Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı getirildi.

, Bilecik İl Emniyet Müdürü getirildi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne , Hakan Yılmaz atandı.

, atandı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne , Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici getirildi.

, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü getirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne , Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy atandı.

, Ordu İl Emniyet Müdürü atandı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne , Ahmet Acar görevlendirildi.

, görevlendirildi. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne, Niyazi Turgay atandı.

Görevden alınan isimler arasında Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya yer alıyor.

Devlet Denetleme Kurulu Üyeliklerine Yeni Atamalar

Cumhurbaşkanlığı atama kararları kapsamında, Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine de üç isim atandı. Bu göreve getirilen isimler şöyle:

Cengiz Aydın

Semih İsa Çamurtaş

Osman Öztürk

Yeni atamalarla birlikte, il emniyet müdürlüklerinde ve Devlet Denetleme Kurulu’nda önemli görev değişiklikleri hayata geçirilmiş oldu.