Rusya’ya ihracat artışı sürüyor

Ukrayna’ya ise artık ‘Sıfır’ düzeyinde



Isparta 1-31 Temmuz tarihleri arasında Rusya Federasyonu’na 2,1 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Yıl totalinde bu değer 13,2 milyon dolar oldu.

Isparta, Temmuz’da Ukrayna’ya ise hiç ihracat gerçekleştiremedi. Ocak- Temmuz 2022 ihracatı ise 107 bin dolar seviyesinde kaldı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve savaş koşulları Isparta’nın ihracatını da çok etkiledi. Avrupa ve ABD’nin Rusya’ya ambargo uygulaması sonucu Isparta’nın anılan ülkeye ihracatı 4 kat arttı. Ancak savaş nedeniyle Ukrayna’ya ihracatımız da aynı oranda; 4 kat azaldı.





-Almanya’ya 7,6 milyon dolar değerinde ihracat

Isparta, 1-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında en yüksek ihracatı teknolojide, ihracatta dünyanın en süper güçlerinden biri olan Almanya’ya gerçekleştirdi. Dünyada en yüksek ihracat yapan ülke olan Almanya’ya Isparta, Temmuz’da 7 milyon 627 bin 07 dolar değerinde ihracat gerçekleştirmeyi başardı. 1 Ocak- 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Isparta’nın dünya devi Almanya’ya gerçekleştirdiği ihracat toplamı 27 milyon 411 bin 68 dolar oldu.



-Gülyağı etkisi ile Fransa’ya ihracat 5,1 milyon dolar

2022 gül çiçeği hasadının tamamlanması ve endüstriyel ürüne dönüşümü ile birlikte Isparta’nın Fransa’ya ihracatı 5 milyon 183 bin dolara yükseldi. Yıl toplamı değeri ise 12 milyon 680 bin dolar oldu.



-Rosa Damescana’nın ‘Stratejik Ürün’ kapsamına alınması gerekiyor

Bu veriler bir kez daha gösteriyor ki Yağ Gülü (Rosa Damescana) Stratejik Ürün kapsamına alınmalı. Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanacak destekler de Stratejik Ürün kapsamında olmalıdır.

Zira Yağ Gülü açısından Isparta, Türkiye’nin tek üretim üssü. Dünya piyasasında ise Bulgaristan ile birlikte azımsanamayacak ölçekte bir ağırlığı bulunuyor.



Isparta’nın en yüksek ihracat yaptığı 4’üncü ülke ABD

Isparta, 1-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) 2 milyon 773 bin 42 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 1 Ocak- 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen ihracat ise 25 milyon 169 bin 57 dolar oldu.



‘iş’te Isparta’nın ihracattaki ülkeler atlasına yakın plan:



Ülke Tm.’22 Oca.-Tm.’22



ALMANYA 7.627,07 27.411,68

FRANSA 5.183,08 12.680,33

ÖZBEKİSTAN 3.183,94 19.889,99

ABD 2.773,42 25.169,57

RUSYA FEDERASYONU 2.124,06 13.256,38

ÇİN 2.005,73 18.387,39

ANTALYA SERBEST B. 1.987,76 30.964,60

İSPANYA 1.222,41 15.997,94

İTALYA 1.185,49 10.560,70

AVUSTRALYA 362,25 1.566,49

AVUSTURYA 511,39 2.436,64

AZERBAYCAN 353,24 3.033,45

BAE 426,76 2.595,34

BİRLEŞİK KRALLIK 809,72 10.398,55

BULGARİSTAN 470,15 3.278,12

HİNDİSTAN 273,95 23.269,41

HOLLANDA 147,96 903,37

İSRAİL 740,84 4.150,23

İSVEÇ 155,00 2.094,73

İSVİÇRE 266,97 789,97

KANADA 320,69 2.155,38

YUNANİSTAN 689,63 1.935,04

UKRAYNA - 107,24



Toplam 38.314,73 266.649,08