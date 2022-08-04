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ISPARTA HABER: ÇALTI SARIMSAĞI ARTIK BİR MARKA

ISPARTA HABER: ÇALTI SARIMSAĞI ARTIK BİR MARKA
TÜRKİYE
G.Tarihi: 04.08.2022 13:00
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Çaltı Sarımsağı Artık Bir Marka
Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyü sarımsak tarımıyla ön plana çıkıyor. Yıllardır ata tohumlarını kullanarak yetiştirilen sarımsaklar köyün en temel geçim kaynaklarından biri haline gelmiş durumda. Köyde yetişen sarımsak, aroması ve tadıyla ön plana çıkarken bu özelliği tescillenmesini sağladı.
Köyde üretilen sarımsak için Isparta Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapılan başvuru sonrasında Çaltı Sarımsağı Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındı. Gelendost Çaltı Sarımsağı olarak tescillenen sarımsaklar bundan sonra bu marka ismiyle tüketiciye sunulacak.
Vali Aydın Baruş Çaltı köyüne gerçekleştirdiği ziyarette tescil belgesini köy muhtarı Ramazan Çetinkaya’ya verdi. Yaptığı açıklamada 2020 yılında yapılan müracaat sonrasında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’nin alındığını belirterek “Çaltı sarımsağı köyümüz için önemli bir ürün çünkü geleneksel olarak çok uzun yıllardır üretilen bir tarım ürünü. Özellikle kokusu, tadı ve yoğun aroması ile tercih edilen sarımsak türü. Bu belgenin alınması köyümüzde üretilen sarımsağın pazarlanması açısından da bir avantaja dönüşebilir. Tabii bunu iyi kullanmamız lazım, yani buradan ürün çıkışı yaptığımız zaman sarımsağın üzerinde Çaltı Sarımsağı damgasını, sertifikasını kullanmamız gerekiyor. Coğrafi işaretin alınması bir ürünün yetiştiği bölgenin damgasını taşıması çok önemli umarım Çaltı Sarımsağı hak ettiği değeri bu belge sayesinde daha iyi bir şekilde bulur ve çiftçimiz köylümüz de alın terinin karşılığını alır. Sarımsağımızın diğer bir özelliği de ata tohumundan üretilmesi. Doğal bir ürün doğal olması da bize bir avantaj sağlıyor. Coğrafi işaret ile birlikte Çaltı Sarımsağı Türkiye'nin değişik yörelerine ulaşarak hak ettiği değeri bulacağını düşünüyorum. Üretim yapan tüm çiftçilerimizin eline sağlık diyorum. Belgeniz hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

GELENDOST'UN ÇALTI KÖYÜNDE ÜRETİLEN SARIMSAK ARTIK BİR MARKA!!


 
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