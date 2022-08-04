TÜRKSAT Uydu Haberleşme ve İşletme A.Ş. (TÜRKSAT) ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında işletmelerde mesleki eğitim kapsamında ikili işbirliği protokolü imzalandı.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme ve İşletme A.Ş. (TÜRKSAT) Genel Müdürü Hüseyin Ertok’un imzaladığı protokol kapsamında ISUBÜ’lü öğrenciler TÜRKSAT’ta işletmelerde mesleki eğitim uygulamalarını ve stajlarını yapabilecekler.Protokol kapsamında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesindeki önlisans/lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, bir dönemlik işletmelerde mesleki eğitim uygulamalarını TÜRKSAT’ta gerçekleştirebilecek. ISUBÜ işletmelerde mesleki eğitim portalında Üniversite tarafından verilen bilgilere göre TÜRKSAT birimleri tarafından işletmelerde mesleki eğitime uygun öğrenciler seçilecek. Protokol kapsamında seçilen öğrenciler, işletmelerde mesleki eğitim kapsamında kabul edildikleri birimlerde, geçerli çalışma şartlarına ve kurallarına uyarak, günde 8 saat ve tüm mesleki etkinliklere bizzat katılarak bir yarıyıl çalışacaklar.Rektör Diler, “TÜRKSAT Uydu Haberleşme ve İşletme A.Ş. (TÜRKSAT) ile Üniversitemiz arasında işletmelerde mesleki eğitim kapsamında işbirliği anlaşması imzaladık. Ev sahipliği için Sayın Genel Müdürümüz Hüseyin Ertok’a çok teşekkür ediyorum. Anlaşmamız her iki taraf içinde hayırlı uğuru olsun” dedi.