RTÜK Başkanı, 38 yayın kuruluşuyla videokonferans yaptı

“Medyamıza hassas dönemlerde milletimizin yanında olduğu için teşekkür ediyorum”

“Uzmanlar gerçekten uzman olsun”

Toplantının amacı birlik ve beraberliğimizi vurgulamak

RTÜK Başkanı Şahin, 38 yayın kuruluşunun tepe yöneticileriyle videokonferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda içinden geçtiğimiz süreçte nasıl yayın yapılması gerektiği istişare edildi. RTÜK Başkanı, yorum yapacak isimlerin uzman olmasının önemine vurgu yaptı.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, yardımcılarıyla birlikte ulusal bazda yayın yapan televizyonların genel müdürleri ve üst düzey yöneticileriyle videokonferans toplantısında bir araya geldi.“Koronavirüs Salgını Döneminde Yayıncılık” temalı görüşmede Şahin, Üst Kurulun yayınlara ilişkin talep ve beklentilerini dile getirilirken, televizyon genel müdürleri ve yayın yöneticileri de RTÜK’ten bazı isteklerde bulundu.RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sözlerine medya çalışanlarına teşekkür ederek başladı. Medyanın salgın hastalığın bilinçlendirme aşamasında kritik bir role sahip olduğunu belirten Şahin, “medyamız zorlu zamanlarda milletimizin yanında olmuştur. Gerek darbe zamanlarında gerek hassas zamanlarda gerekse milli birlik ve beraberliğin en üst seviyede olması gereken durumlarda milletin yanında bulunmuştur. Göstermiş olduğunuz fedakârlıklar içir teşekkür ediyorum.” dedi.Şahin, ardından yayıncılara yaptığı önerileri şu şekilde özetledi:RTÜK Başkanı Şahin, yayıncılara bazı uyarılarda da bulundu.“Uzmanlar gerçekten uzman olmalı. Geçenlerde izledim bir gazeteci arkadaş sabah Suriye’yi, İdlib’i yorumluyor, öğlen ekonomiyi akşam da sağlığı… Bu böyle olmamalı” diyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, özellikle ekranlara çıkarılan konukların özenle seçilmesi gerektiğine vurgu yaptı.Görüşmede, yayın yöneticilerinin RTÜK’ten “uzman veri havuzu” oluşturulması ve kendilerine ulaştırılması talebini olumlu karşılayan Şahin, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin yer alacağı gerekli çalışmanın yapılacağının sözünü verdi.Salgın döneminde televizyonlara istemeden de olsa Üst Kurul tarafından verilen cezaları hatırlatan Şahin, ekranları kişisel çıkarları için kullananlara fırsat verilmemesini istedi.Şahin şöyle devam etti.Şahin sözleri arasında salgında en yüksek risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara ayrı bir yer ayırdı.Normal zamanlarda 65 yaş üstü vatandaşların günlük ortalama 4 saat 7 dakika televizyon izlediğini söyleyen Şahin, bu oranın sokağa çıkma yasağıyla çok daha arttığına dikkat çekti.Şahin, yayınlarda 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik alınan önlemlerin onların korunmasını amaçladığının vurgulanmasını, bu bağlamda yapılan haberlerde pozitif, bütünleştirici bir üslup tercih edilmesine özen gösterilmesi gerektiğini ifade etti.Yayıncıları dinledikten sonra tekrar söz alan Şahin konuşmasını şöyle tamamladı.