GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

RTÜK Başkanı, 38 yayın kuruluşuyla videokonferans yaptı

RTÜK Başkanı, 38 yayın kuruluşuyla videokonferans yaptı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 02.04.2020 18:48
33 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
RTÜK Başkanı, 38 yayın kuruluşuyla videokonferans yaptı
RTÜK Başkanı Şahin, 38 yayın kuruluşunun tepe yöneticileriyle videokonferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda içinden geçtiğimiz süreçte nasıl yayın yapılması gerektiği istişare edildi. RTÜK Başkanı, yorum yapacak isimlerin uzman olmasının önemine vurgu yaptı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, yardımcılarıyla birlikte ulusal bazda yayın yapan televizyonların genel müdürleri ve üst düzey yöneticileriyle videokonferans toplantısında bir araya geldi.
 
“Koronavirüs Salgını Döneminde Yayıncılık” temalı görüşmede Şahin, Üst Kurulun yayınlara ilişkin talep ve beklentilerini dile getirilirken, televizyon genel müdürleri ve yayın yöneticileri de RTÜK’ten bazı isteklerde bulundu.

2
 
“Medyamıza hassas dönemlerde milletimizin yanında olduğu için teşekkür ediyorum”
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sözlerine medya çalışanlarına teşekkür ederek başladı. Medyanın salgın hastalığın bilinçlendirme aşamasında kritik bir role sahip olduğunu belirten Şahin, “medyamız zorlu zamanlarda milletimizin yanında olmuştur. Gerek darbe zamanlarında gerek hassas zamanlarda gerekse milli birlik ve beraberliğin en üst seviyede olması gereken durumlarda milletin yanında bulunmuştur. Göstermiş olduğunuz fedakârlıklar içir teşekkür ediyorum.” dedi.
Şahin, ardından yayıncılara yaptığı önerileri şu şekilde özetledi:
-Bilim Kurulu”nun açıklamalarının öncelikli haber kaynağı olarak değerlendirilmesi,
-Bilimsel gerçekliği ispat edilmiş olguların paylaşımına özen gösterilmesi,
- Özellikle çocukların ruhsal gelişimi göz önünde bulundurularak salgının ciddiyetine vurgu yapılırken toplumda korku ve paniğe sebep olması muhtemel ses, görüntü, efekt ve ifadelerden kaçınılması,
-Sosyal izolasyonun ve hijyen koşullarına ilişkin önlemlerin öneminin hatırlatılması,
-Sağlık Bakanlığının da önerisiyle; gönüllü karantina uygulamasında olan vatandaşlarımızın fiziksel hareketlilikten uzak kalabileceği göz önünde bulundurularak onları spor yapmaya teşvik ederek moral ve motivasyonlarının artırılması, sabah ve öğleden sonra yaşlılara, gençlere ve tüm topluma yönelik spor programlarının yayınlanması.

4

“Uzmanlar gerçekten uzman olsun”
RTÜK Başkanı Şahin, yayıncılara bazı uyarılarda da bulundu.
“Uzmanlar gerçekten uzman olmalı. Geçenlerde izledim bir gazeteci arkadaş sabah Suriye’yi, İdlib’i yorumluyor, öğlen ekonomiyi akşam da sağlığı… Bu böyle olmamalı” diyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, özellikle ekranlara çıkarılan konukların özenle seçilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Görüşmede, yayın yöneticilerinin RTÜK’ten “uzman veri havuzu” oluşturulması ve kendilerine ulaştırılması talebini olumlu karşılayan Şahin, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sağlık Bakanlığı,  Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin yer alacağı gerekli çalışmanın yapılacağının sözünü verdi.
 Salgın döneminde televizyonlara istemeden de olsa Üst Kurul tarafından verilen cezaları hatırlatan Şahin, ekranları kişisel çıkarları için kullananlara fırsat verilmemesini istedi.   
Şahin şöyle devam etti.
 “Kendi PR’ı için, kendi gelecek çıkarı için, kendi bir takım saikleri için koskocaman yüzlerce çalışanı olan bir kanalı zor durumda bırakacak hareketlerde bulunan çalışanlarınızı ve program konuklarınızı lütfen kontrol altına alınız. Çünkü nihayetinde oralarda yüzlerce insan ekmek yiyor, yüzlerce insan emek veriyor, o kanalın değeri belki yüzlerce milyon TL, sizlere bu noktada daha fazla iş düşüyor. Biz gerçekten cezaların uygularken bile oradaki emekçilerin hakkını zayi etmeyelim diye o kadar dikkat ediyoruz ki. Bu kadar dikkat ettiğimiz noktada sizlerin de dikkat edeceğini düşünüyorum.”
“65 yaş üstü 4 saat 7 dakika televizyon izliyor”
Şahin sözleri arasında salgında en yüksek risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara ayrı bir yer ayırdı.
Normal zamanlarda 65 yaş üstü vatandaşların günlük ortalama 4 saat 7 dakika televizyon izlediğini söyleyen Şahin, bu oranın sokağa çıkma yasağıyla çok daha arttığına dikkat çekti.
 Şahin,  yayınlarda 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik alınan önlemlerin onların korunmasını amaçladığının vurgulanmasını, bu bağlamda yapılan haberlerde pozitif, bütünleştirici bir üslup tercih edilmesine özen gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Ekran-Al-nt-s

Toplantının amacı birlik ve beraberliğimizi vurgulamak
Yayıncıları dinledikten sonra tekrar söz alan Şahin konuşmasını şöyle tamamladı.
“Toplantının asıl amacı birlik ve beraberlik ruhunu vurgulamaktı, maksat hasıl oldu. İyi ki varsınız. Tüm medya çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Medyanın tepe yöneticileri olarak daha iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Birlik içindeyiz. Süreç ne kadar devam ederse etsin eğilmeden bükülmeden sinirlerimiz bozulmadan evde olan halkımızı daha iyi evde tutabilmek, çıkmak zorunda olanların nelere dikkat etmesi gerektiğini daha iyi anlatmak gerektiğini belirterek yolumuza devam etmemiz gerekiyor.  Virüsle ilgili sabahtan akşama kadar yapılan yayınların aralarına daha eğlendirici daha rehabilite edici içeriklerin eklenmesi esastır diye düşünüyorum. Yayın yasağı konusunu hiç düşünmedik. Yetkili makamlar da biz de hiçbir zaman düşünmedik. Ama bazı ülkelerde önlem olarak uygulanıyor. Yayın yasağının yapılıp yapılmaması bizlerin elinde. Çünkü bu düzende devam edersek halkımızın bilgiyi doğru almasına gösterdiğimiz özene dikkat edersek emin olun bu konuyu hiç tartışmayız konuşmayız bile. Son olarak Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’na Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm sağlık çalışanlarımıza tekrar şükranlarımı sunuyorum. Notlarımızı aldık yayın kuruluşlarına finansal destek oluşturulması için çalışmaların yapılması, programlara çıkarılacak uzmanların bilim kurulu ve sağlık bakanlığıyla belirlenip sizlere sunulması, basın ilan kurumunun yazılı basına verdiği destekler gibi RTÜK üzerinden yayıncılara desteklerin verilmesine çalışacağız. Ortak bir tutumda vatandaşlarımızın evde tutulması için elimizden gelen gayreti gösterelim.”

3
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Koronavirüsün Görülmediği Ülkeler
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine başlanacak
PTT'DEN ISPARTA'YA SOSYAL MESAFE UYARISI
Başkan Erdoğan'dan belediye başkanlarına çok önemli talimat
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı 02.04.2020-12
Telalem'den tüm telefonlara uyumlu virüssavar kılıflar ve nano yüz maskeleri
HABER: ISPARTA OLAYININ PERDE ARKASI HAYATİ DETAY
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı 2020-11
Isparta KOM'dan büyük operasyon! ekipler yakaladı
Koronavirüs testlerinde yeni dönem
81 İLDE KURULUYOR! KORONA TEŞHİSİ BÖYLE KONACAK!
Bakan Soylu'dan son dakika açıklama: Valilere karantina talimatı
Isparta'da 268 koronavirüs vakası olduğu açıklandı
Isparta'da Hıfzıssıhha Kurulu Kararları Uygulanmaya Başladı
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması
Son dakika haber: UEFA yeni kararları duyurdu!
Bakan Selçuk'tan müjde yarın başlıyor!
Isparta içi ara sipariş ver hemen size gelsin! Evde kal Isparta!
HABER: BAKA’dan ‘COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı’
Haber:Türkiye için son dakika umut veren açıklama! Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
HABER: PTT'DEN ÖNEMLİ DUYURU! ÖDEMELER BAŞLIYOR!
Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu!
Gözde Balık Evi ''Lezzeti size getiriyoruz!''
Diyanet'ten Zekatlar Milli Dayanışma kampanyasına verilebilir mi? açıklaması
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiISPARTA ucuz mobilyaısparta cocuk kulübüısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Sokaklar boş kaldı, 30 yıl sonra ortaya çıktıSokaklar boş kaldı, 30 yıl sonra ortaya çıktı28 Mart 2020
Başkan Erdoğan yeni tedbir paketini açıkladıBaşkan Erdoğan yeni tedbir paketini açıkladı27 Mart 2020
Umrecilerin tahliyesi ile ilgili olarak Isparta Valiliği'nden yeni duyuru...! Umrecilerin tahliyesi ile ilgili olarak Isparta Valiliği'nden yeni duyuru...! 29 Mart 2020
Son Dakika: Otobüs seyahatleri kısıtlanıyorSon Dakika: Otobüs seyahatleri kısıtlanıyor27 Mart 2020
Arayın Siparişiniz Eve Gelsin! Sedat Öz Gurme!Arayın Siparişiniz Eve Gelsin! Sedat Öz Gurme!28 Mart 2020
Bakanlıktan yeni genelge! 65 yaş üzeri ile ilgili yeni karar!Bakanlıktan yeni genelge! 65 yaş üzeri ile ilgili yeni karar!27 Mart 2020
​Son Dakika; İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek koronavirüs genelgesi​Son Dakika; İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek koronavirüs genelgesi26 Mart 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle uçak seferlerine ilişkin yeni genelgeİçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle uçak seferlerine ilişkin yeni genelge28 Mart 2020
Isparta Valiliği'nden çok önemli kararlar duyurulduIsparta Valiliği'nden çok önemli kararlar duyuruldu29 Mart 2020
​Bakan Selçuk duyurdu! tüm işletmeler başvurabilir ödemeler 1 Nisan'da başlıyor!​Bakan Selçuk duyurdu! tüm işletmeler başvurabilir ödemeler 1 Nisan'da başlıyor!30 Mart 2020
Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklamalarBilim Kurulu toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklamalar27 Mart 2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.03.2020 Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.03.2020 31 Mart 2020
Isparta'da Sağlık Çalışanlarına Siperlik Maske ÜretiliyorIsparta'da Sağlık Çalışanlarına Siperlik Maske Üretiliyor26 Mart 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan korona virüs karantinası açıklamasıİçişleri Bakanlığı'ndan korona virüs karantinası açıklaması30 Mart 2020
Bakan Koca koronavirüste son rakamı açıkladı!Bakan Koca koronavirüste son rakamı açıkladı!26 Mart 2020
Siz arayın biz getirelim! Önder Şekerleme AVMSiz arayın biz getirelim! Önder Şekerleme AVM29 Mart 2020
Isparta Belediye Başkanı 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza seslendiIsparta Belediye Başkanı 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza seslendi26 Mart 2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili açıklamaMilli Eğitim Bakanı Selçuk'tan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili açıklama26 Mart 2020
Isparta'da zabıta'dan bilgilendirme ve denetimIsparta'da zabıta'dan bilgilendirme ve denetim30 Mart 2020
Koronavirüse yakalanan kişi işten çıkarılır mı? Açıklama geldiKoronavirüse yakalanan kişi işten çıkarılır mı? Açıklama geldi31 Mart 2020