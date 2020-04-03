En kolay ekmek nasıl yapılır? Uzun süre bayatlamayan ekmek tarifi

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Virüs nedeniyle vatandaşların Google üzerinde en çok aradıkları kelimeler arasında evde ekmek yapımı yer alıyor. Eğer olur da evden dışarı çıkma yasağı gelirse ekmeği nasıl yaparız ya da hijyenik olması açısından evde ekmek nasıl yapılır diye merak ediyorsanız mutlaka hazırladığımız içeriği okuyabilirsiniz.Ekmek, temek ihtiyaçlarımız arasında yer alan bir besindir. Un, su ve maya ile yapılan ekmeği sağlıklı ortamda evde kolayca pişirebileceğinizi biliyor muydunuz? Genelde fırından aldığınız ekmeklere son vererek aile bütçesine katkı sağlayabilirsiniz. Kahvaltıların ve sofraların vazgeçilmez lezzeti ekmek, kültürümüzün de önemli yiyecekleri arasında. Fırında kolay olarak yapılabilen ekmek yapımı taze, güvenilir ve sağlıklı gıdalar tüketmek isteyen kişilerin tercihi oluyor. Bu tarifi sizlerle paylaşmamızın nedeni de bu yüzden. Mutfak severler evinde kendi temiz ve güvenilir ekmeğinizi hazırladığımız tarifle kolayca pişirebilirsiniz.Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmaması ve bazı vatandaşların evde kendi ekmeklerini pişirmesi nedeniyle İstanbul'daki fırınlarda ekmek satışları yüzde 35 düştü.Yarım paket un2 su bardağı su2 çay kaşığı kuru maya1 çay kaşığı tuz1 tutam şekerDerin bir karıştırma kabının içerisine kuru malzemeleri alıp bir kez karıştırın.Daha sonra suyun içerisine mayayı ilave edip çözünmesini bekleyin. 5 dakika boyunca bekledikten sonra kuru karışımın içerisine yavaş yavaş ilave edin.Güzelce karıştırdıktan sonra 10 dakika bekletin.Pürüzsüz halde olan hamuru 3 saat kadar mayalanması için dinlendirin.Bekletilen hamuru 2 parçaya bölüp, tezgahın üzerini unlayıp hamurları koyun. Bu şekilde yarım saat daha dinlendirin.Fırın tepsisine yağlı kağıdı serip, üzerine hamuru aktarın. İstediğiniz şekli verip 225 derecede pişirin.Ekmeği pişirirken fırın tepsisine ısıya dayanıklı bir kabın içerisine su koyup fırını kapatırsanız ekmeğiniz daha leziz pişer.Ekmek yapmaya yeni başlayanlardansanız ekşi mayayı bir sonraki aşamaya bırakın. Kuru, instant ya da yaş maya ile ekmeklerinizi yapmaya başlayın.Tarifte yazan oranlara bağlı kalmaya özen gösterin.Ekmek yapmaya henüz başladıysanız öyle çok büyük boyutlarda ekmek pişirmemeye özen gösterin.Ekmeğin yeterince soğuduktan sonra aşırı nem kaybına meydan verilmeden ambalaj yapılması gerekiyor. Ekmeğin küflenmemesi için buharlaştırılmaması gerektiğini ve dilimlenerek tüketilmesinin bayatlamayı geciktiriyor.