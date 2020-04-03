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Anne usulü! uzun süre bayatlamayan ekmek...

Anne usulü! uzun süre bayatlamayan ekmek...
TÜRKİYE
G.Tarihi: 03.04.2020 00:23
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
En kolay ekmek nasıl yapılır? Uzun süre bayatlamayan ekmek tarifi

Virüs nedeniyle vatandaşların Google üzerinde en çok aradıkları kelimeler arasında evde ekmek yapımı yer alıyor. Eğer olur da evden dışarı çıkma yasağı gelirse ekmeği nasıl yaparız ya da hijyenik olması açısından evde ekmek nasıl yapılır diye merak ediyorsanız mutlaka hazırladığımız içeriği okuyabilirsiniz.
Ekmek, temek ihtiyaçlarımız arasında yer alan bir besindir. Un, su ve maya ile yapılan ekmeği sağlıklı ortamda evde kolayca pişirebileceğinizi biliyor muydunuz? Genelde fırından aldığınız ekmeklere son vererek aile bütçesine katkı sağlayabilirsiniz.  Kahvaltıların ve sofraların vazgeçilmez lezzeti ekmek, kültürümüzün de önemli yiyecekleri arasında. Fırında kolay olarak yapılabilen ekmek yapımı taze, güvenilir ve sağlıklı gıdalar tüketmek isteyen kişilerin tercihi oluyor. Bu tarifi sizlerle paylaşmamızın nedeni de bu yüzden. Mutfak severler evinde kendi temiz ve güvenilir ekmeğinizi hazırladığımız tarifle kolayca pişirebilirsiniz. 

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EVDE EKMEK YAPIMINA TALEP ARTTI, İSTANBUL'DA EKMEK SATIŞLARI DÜŞTÜ
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmaması ve bazı vatandaşların evde kendi ekmeklerini pişirmesi nedeniyle İstanbul'daki fırınlarda ekmek satışları yüzde 35 düştü.

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EV YAPIMI EKMEK TARİFİ:
MALZEMELER
Yarım paket un
2 su bardağı su
2 çay kaşığı kuru maya
1 çay kaşığı tuz
1 tutam şeker

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YAPILIŞI
Derin bir karıştırma kabının içerisine kuru malzemeleri alıp bir kez karıştırın.
Daha sonra suyun içerisine mayayı ilave edip çözünmesini bekleyin. 5 dakika boyunca bekledikten sonra kuru karışımın içerisine yavaş yavaş ilave edin.
Güzelce karıştırdıktan sonra 10 dakika bekletin.
Pürüzsüz halde olan hamuru 3 saat kadar mayalanması için dinlendirin.
Bekletilen hamuru 2 parçaya bölüp, tezgahın üzerini unlayıp hamurları koyun. Bu şekilde yarım saat daha dinlendirin.
 Fırın tepsisine yağlı kağıdı serip, üzerine hamuru aktarın. İstediğiniz şekli verip 225 derecede pişirin.
Afiyet olsun...

EKMEK YAPIMININ PÜF NOKTALARI NELER?
Ekmeği pişirirken fırın tepsisine ısıya dayanıklı bir kabın içerisine su koyup fırını kapatırsanız ekmeğiniz daha leziz pişer.
Ekmek yapmaya yeni başlayanlardansanız ekşi mayayı bir sonraki aşamaya bırakın. Kuru, instant ya da yaş maya ile ekmeklerinizi yapmaya başlayın.
Tarifte yazan oranlara bağlı kalmaya özen gösterin.
Ekmek yapmaya henüz başladıysanız öyle çok büyük boyutlarda ekmek pişirmemeye özen gösterin.

EKMEK UZUN SÜRE BAYATLAMADAN NASIL KALIR?
Ekmeğin yeterince soğuduktan sonra aşırı nem kaybına meydan verilmeden ambalaj yapılması gerekiyor. Ekmeğin küflenmemesi için buharlaştırılmaması gerektiğini ve dilimlenerek tüketilmesinin bayatlamayı geciktiriyor. 
“Kuruyan ekmeği canlandırmak için bir tencereye az miktar su koyun ve kaynatın. Su buharı çıkmaya başladığında tencerenin üzerine bir süzgeç yerleştirin ve kuru ekmekleri koyun. Buhar ekmeğe yavaş yavaş nüfuz ettikçe ekmek kaybettiği nemi alacak ve yenilecek kıvama gelecektir. Ekmek kesinlikle açıkta bırakılmamalıdır. Ekmek yeterince soğumadan torbaya konursa buhar nedeniyle küflenir. Ekmek tüketilirken, bazı kişiler kabuğunu sevdikleri için veya ekmek içi sıcakken hamur olduğundan önce ekmeğin kabuğunu koparıp yerler, bu durumda ekmek daha kolay bayatlar. Çünkü su kaybı kolaylaşır, kurur, kolayca ufalanır. Ekmeği bozulmadan buzdolabında saklayabiliriz. Böylece küflenmesini önlemiş oluruz. Ancak tazeliği doğal olarak azalacaktır. Bu ekmekler yine kızartılarak veya ısıtılarak rahatlıkla yenebilir. Eğer derin dondurucumuz varsa ekmeği -21 derecede taze olarak uzun süre saklayabiliriz.”

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