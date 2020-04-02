Suudi Arabistan'dan son dakika hac açıklaması: İptal mi olacak?

Suudi Arabistan, hac vazifesini yerine getirecek Müslümanlara haccın iptal olabileceği sinyalini verdi. Hac organizasyonunun iptal edilmesi durumunda bu 1450 yıllık hac tarihinde 40'ıncı iptal olacak.



Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Taher Banten, hac vazifesini yerine getirecek Müslümanlara “sözleşmeleri yapmadan önce beklemeleri” gerektiğini belirterek, “Dünyanın dört bir yanındaki Müslüman kardeşlerimizden işler netleşene kadar beklemelerini istiyoruz” dedi.



'KRALLIK MÜSLÜMANLARIN SAĞLIĞINI KORUMAK İSTİYOR'

Banten, “Mevcut koşullar altında Allah'tan bizi kurtarmasını istediğimiz küresel salgından bahsederken krallık Müslümanları ve vatandaşların sağlığını korumak istiyor'' ifadelerini kullandı.



HAC TARİHİNDE 40'INCI İPTAL OLACAK

Hac organizasyonunun iptal edilmesi durumunda bu 1450 yıllık hac tarihinde 40'ıncı iptal olacak. Temmuz ayında 3 milyon hacı adayının İslam'ın 5 şartından birisi olan hac vazifesini yerine getirmek için Mekke-i Mükerreme'yi ziyaret etmesi, bu sayının Suudi Arabistan'da çalışan işçiler ve yerel halk ile 4 milyona ulaşması bekleniyor.



Öte yandan Suudi Arabistan hükümeti, Mekke ve Medine'de korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla bugünden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etti. Karara göre iki kentte yaşayanların sabah saat 06.00 ile öğleden sonra 15.00 arasında ihtiyaçlarını karşılamak için sadece kendi mahallelerinde dışarı çıkabileceği belirtildi.

Suudi Arabistan'da korona virüs vakası bin 885'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21'e ulaştı.

