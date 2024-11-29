Randevularda Yeni Dönem: Aile Hekimlerine Özel Yetki

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, düzenlediği basın toplantısında sağlık hizmetlerinde önemli yenilikler içeren düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı. Yeni uygulamaya göre, aile hekimlerine, kendi hastalarına özel olarak hastane randevusu alma yetkisi tanınacak.

Aile Hekimlerine Özel Randevu Yetkisi

Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin hastalarına daha etkili bir sağlık hizmeti sunabilmesi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) %10’luk özel bir kontenjan ayrılacağını açıkladı. Bu kontenjan sayesinde, aile hekimleri kendi kayıtlı hastaları için hızlı ve kolay şekilde hastane randevusu oluşturabilecek. Bu yenilik, hasta takibi ve tedavi süreçlerinin daha entegre bir şekilde ilerlemesine olanak sağlayacak.

Koruyucu Sağlık Hizmetlerine Öncelik

Basın toplantısında koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine de dikkat çeken Memişoğlu, toplumun sağlıklı kalmasını sağlayacak politikaların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bakan, “Hastalıkların ortaya çıkmasını beklemeden, koruyucu hekimlik hizmetlerini yaygınlaştırarak toplumun genel sağlığını yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.

Aile Sağlığı Merkezleri Güçlendiriliyor

Sağlık Bakanlığı, aile sağlığı merkezlerinin altyapılarını güçlendirmek ve yeni merkezler kurmak için çalışmalara hız verecek. Bakan Memişoğlu, bu adımların aile hekimlerine olan desteği artıracağını ve sağlık hizmetlerinin birinci basamaktan itibaren daha etkin şekilde yönetilmesini sağlayacağını ifade etti.

Eşit ve Entegre Sağlık Hizmeti

Yeni düzenlemelerle birlikte sağlık sisteminin birinci basamaktan başlayarak daha entegre bir yapıya kavuşması hedefleniyor. Bakan, “Sağlık hizmetlerimizi her birey için eşit, insan haklarına saygılı ve erişilebilir bir şekilde sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeni dönemde hayata geçecek bu uygulama, hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırırken, aile hekimlerinin hasta takibindeki rolünü daha da güçlendirecek.